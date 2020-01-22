Очередной скандал в семье: внук Елизаветы II снялся в китайской рекламе

42-летний Питер Филлипс использовал свой статус в коммерческих целях

Елизавета II Фото: Getty Images

Не утихли страсти вокруг резонансного заявления принца Гарри и его супруги Меган Марлк о сложении полномочий, как в королевской семье разгорелся еще один скандал. Фигурантом дела стал еще один внук британской королевы Елизаветы II – 42-летний Питер Филлипс, имя которого 15 в списке на престолонаследие.

Меган Маркл и принца Гарри лишили королевских привилегий, узнайте подробности:

Как сообщает The Sun, старший внук Ее Величества стал главным героем съемок рекламы молока на китайском телевидении, используя свой королевский статус. Несмотря на то, что мать Питера принцесса Анна пыталась уберечь сына от чрезмерной публичности, он стремился к узнаваемости.

В рекламе он подчеркнул свою причастность к монаршей семье. В Сети появились рекламные ролики торговой молочной марки Jersey Fresh Milk, лицом которой и стал старший внук королевы. По задумке создателей рекламы, внук королевы пьет молоко Jersey Fresh Milk с ранних лет. Как утверждают источники, за съемки Питер получил десятки тысяч долларов.

Отметим, что использовать королевские полномочия членам семьи с целью заработка запрещается или рассматривается как неуважение к монархам.

Напомним, что ранее в прессе появилась версия, что герцогов Сассекских буквально изгнали из королевской семьи.

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