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Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

Какими были последние минуты жизни рэпера

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 21:48
Децл умер на 36-м году жизни Фото: Facebook/Децл
Децл умер на 36-м году жизни
Фото: Facebook/Децл

Смерть известного российского рэпера Децла продолжает обрастать подробностями и комментариями. По сообщениям телеграм-канала Mash, один из гостей вечеринке в Ижевске рассказал о последних минутах жизни исполнителя.

По его словам, Децл пришёл на день рождения, исполнил несколько песен, после чего ушёл в гримёрную. В тот момент у артиста было хорошее настроение, он веселился.

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"Я стоял у бара, пил пиво, подошёл его друг и попросил какие-то таблетки. Я подумал, что наркоту, а оказалось, он просил обезболивающее... Я спросил, всё ли нормально, друг ответил "Да, всё нормально, всё пройдёт. Через минут 20–30 этот же друг вышел и попросил вызвать скорую. Я увидел, как бегут администратор с барменом и начинают его откачивать. Стало страшно", - говорит один из очевидцев.

Рэпер скончался спустя 30−40 минут.

Напомним, сегодня ночью, 3 февраля, сердце рэпера Децла остановилось. Ему стало плохо после выступления, он ощутил сильную боль в левом плече, а затем начался приступ.

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