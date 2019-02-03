Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

Какими были последние минуты жизни рэпера

Децл умер на 36-м году жизни Фото: Facebook/Децл

Смерть известного российского рэпера Децла продолжает обрастать подробностями и комментариями. По сообщениям телеграм-канала Mash, один из гостей вечеринке в Ижевске рассказал о последних минутах жизни исполнителя.

По его словам, Децл пришёл на день рождения, исполнил несколько песен, после чего ушёл в гримёрную. В тот момент у артиста было хорошее настроение, он веселился.

Читайте также Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

"Я стоял у бара, пил пиво, подошёл его друг и попросил какие-то таблетки. Я подумал, что наркоту, а оказалось, он просил обезболивающее... Я спросил, всё ли нормально, друг ответил "Да, всё нормально, всё пройдёт. Через минут 20–30 этот же друг вышел и попросил вызвать скорую. Я увидел, как бегут администратор с барменом и начинают его откачивать. Стало страшно", - говорит один из очевидцев.

Рэпер скончался спустя 30−40 минут.

Напомним, сегодня ночью, 3 февраля, сердце рэпера Децла остановилось. Ему стало плохо после выступления, он ощутил сильную боль в левом плече, а затем начался приступ.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram