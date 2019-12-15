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Очки Джона Леннона продали на аукционе за внушительную сумму

Аксессуар легендарного "битла" обошелся покупателю в 183 тысячи долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:27
Джон Леннон
Джон Леннон

На аукционе Sotheby's продали очки легендарного британского музыканта, участника группы The Beatles, о которой снимут документальный фильм, Джона Леннона. Аксессуар знаменитости оценили в более чем 183 тысяч долларов.

Узнайте, что продает на аукционе жена президента Украины:

Круглые очки, которые делали образ Леннона таким узнаваемым, ушли с молотка за 137,5 тысяч фунтов (около 183 тысяч долларов). Об этом сообщает Sotheby's. Имя покупателя не называют.

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А вот на продажу очки музыканта выставил Алан Херринг, который когда-то был водителем барабанщика The Beatles Ринго Старра. Именно в машине Херринга Леннон однажды забыл свой аксессуар. Добавим, что в этих очках в 1966 году Леннон появился в фильме Ричарда Лестера "Как я выиграл войну".

Изначально Алан Херринг хотел продать очки "битла" за восемь тысяч долларов, потому что одна линза отсоединилась от оправы, однако поклонник музыканта заплатил гораздо больше.

Мы также писали, что убийца Джонна Леннона раскрыл подробности расправы над музыкантом.

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