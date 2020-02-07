"Одалживал деньги у моих родственников": жена Владимира Остапчука рассказала всю правду о его финансовых делах

Елена Войченко прокомментировала интервью экс-возлюбленного

Елена Войченко призналась, что Владимир Остапчук ей угрожает Видео: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеведущий Владимир Остапчук и его жена Елена Войченко находятся в процессе развода. Однако, в отличие от многих пар, они решили вынести свою семейную ситуацию на всеобщее обозрение. По словам Елены, причина развода – многочисленные измены мужа, версия Владимира – жена ревновала его к работе, в результате чего постоянно возникали скандалы, свидетелями которых становились их маленькие дети – дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

В недавнем интервью Владимир Остапчук заявил, что за пять месяцев, в течение которых он не живет с семьей, Елена Войченко получила от него порядка 225 тысяч гривен. Также, по словам телеведущего, он дополнительно оплачивает поездки в Канаду, школу и т.п. Кроме того, Остапчук оставил жене половину совместно накопленных денег – 30 тысяч долларов.

Телеведущий Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В свою очередь, Елена Войченко не стала отмалчиваться и заявила, что Владимир слегка приукрасил свою помощь детям. В частности, жена Остапчука сообщила, что 30 тысяч долларов она отдала своим родственникам в счет долга, ведь Владимир одалживал у них деньги на дорогой автомобиль.

"Я не понимаю, как можно так говорить и подавать информацию. Потому что говоря о том, что он оставил две квартиры, Владимир почему-то забыл упомянуть о том, что почти половину средств для приобретения этих квартир были получены от моих родителей. Говоря о 30 тысячах долларов, он забыл упомянуть, что именно этими деньгами я отдала долг за тот автомобиль, который я брала на себя", – говорит Елена.

Владимир Остапчук с семьей Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

И действительно, ранее в интервью женщина призналась "Зірковому шляху", что Владимир ездит на авто элитной марки, купленном в долг на деньги ее родных.

"Ему остается автомобиль Jaguar, на который он занимал деньги у моих родственников", – отметила Войченко.

Что касается 225 тысяч гривен, о которых говорил Остапчук, то, по словам Войченко, в эту сумму входит и двухмесячная плата за школу Эмилии, квитанции за которую, к слову, Елена получила просто во время своего резонансного интервью две недели назад.

Владимир Остапчук и Елена Войченко Фото: Instagram.com

"Другая часть денег, которую он тоже очевидно туда посчитал, это была плата за абонемент для дочери и меня, потому что она сама не может ходить в бассейн. Годовой абонемент в бассейн. Еще часть денег, сейчас единственные деньги, которые он дает на содержание детей, он делает это через Укрпочту, поэтому денег у меня на руках сейчас нет", – призналась жена Остапчука.

Напомним, стало известно имя нынешней любовницы Владимира Остапчука. По информации СМИ, речь идет о 33-летней девушке-нотариусе по имени Кристина.

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