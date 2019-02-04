Одесский итальянец и бэк-волист Дана Балана: чем удивил третий выпуск "Голос країни 9"

Дмитрий Монатик заблокировал Потапа ради одного из участников

Самуеле Грилли Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 3 января, прошел третий выпуск шоу "Голос країни 9", который удивил зрителей не меньше, чем прошлый. Напомним, что тренерами нового сезона шоу стали Потап, MONATIK, Тина Кароль и Dan Balan, который в третьем выпуске активно боролись за ярких участников.

Сегодня.Lifestyle выбрал для вас самые яркие и запоминающиеся выступления участников третьего эфира шоу "Голос країни 9".

На шоу к Дану Балану пришло сразу двое участников, которые знали его лично. С одной из них, 26-летней Катериной Бегу, по национальности молдаванкой, как и Дан, артист спел вместе на сцене кавер-версию хита группы O-zone Dragostea din tei.

Также на "Голос країни" пришел бэк-вокалист Дана Балана. Парень надеялся, что артист узнает его голос, но этого не случилось. В последний момент Тина Кароль нажала заветную кнопку поворота кресла и буквально "спасла" парня, забрав его к себе в команду.

Не менее ярким участником оказался Грилли Самуэль, который родился и жил в Италии до 19 лет. Именно тогда произошло событие, которое изменило все: он уехал работать аниматором в Египет, влюбился в украинку и впоследствии переехал в Одессу. Почти три года Грилли работает здесь менеджером по продажам, но верит, что когда-то сможет зарабатывать своим хобби – пением. Грилли отправился в команду Дана Балана.

Еще одним приятным сюрпризом стало выступление на шоу "Голос країни" девушки по имени Наталья Повстяная. Ранее девушка принимала участие в слепых прослушиваниях детского голоса, но ни в одну команду так и не попала. Тогда оставалось одно место у Натальи Могилевской, но она не повернулась к Наташе. Однако артистка пообещала, что взамен возьмет ее с собой в тур по Украине и выступит с девочкой на одной сцене. Так и произошло. Теперь участница хочет проявить себя на взрослом "Голосе". Она исполнила песню "Сила высоты" Тины Кароль. Хоть она и не повернулась, но по реакции певицы было видно, что она поражена выступлением девушки. Наташа выбрала команду Потапа.

Еще одним запоминающимся участником стал 28-летний Михаил Димов. Парень всегда мечтал о большой сцене, поэтому несколько лет назад решил попробовать свои силы в кастинге легендарного мюзикла – Нотр-Дам де Пари. Благодаря невероятному вокалу Михаил получил одну из главных ролей и успел очаровать пением крупнейшие города Украины, гастролируя с труппу. Михаилу удалось развернуть кресла судей и он отправился в команду Дана Балана.





Наконец, участник, ради которого Дмитрий Монатик заблокировал кресло Потапа. Владислав Чижиков с 13 лет пишет собственную музыку и хочет связать с ней свое будущее. Парня вдохновляет пример нынешнего тренера Дана Балана, команду которого он и выбрал. Ведь ему удалось стать звездой не только в собственной стране, но и за ее пределами. Влад родился в Беларуси, но также мечтает, чтобы его песнями восхищались во всем мире.

Ранее мы писали о том, как прошел второй выпуск "Голос країни 9".

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