"Однажды в Голливуде": украинские звезды поделились своими ожиданиями от фильма

В Киеве прошел допремьерный показ девятого фильма Квентина Тарантино

"Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

В Киеве состоялся допремьерный показ нашумевшего фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Посмотреть фильм пришли звезды шоу-бизнеса и мира кино. Корреспондент "Сегодня" пообщалась со знаменитостями и узнала, что они думают о новом творении Тарантино и их ожидания от фильма.

Так, финалист проекта "Танці з зірками", известный танцор Макс Ежов хотел увидеть драйв и эмоции. "Этот фильм крутят везде, поэтому я уже просто мечтаю посмотреть этот фильм", – отметил Макс Ежов.

А вот телеведущий Слава Соломка хотел увидеть в фильме Тарантино актерскую эволюцию! "Мы выросли на фильмах с Ди Каприо и Питтом. Все мы помним их красивыми, молодыми и сексуальными. А тут их покажут, мягко говоря, не первой свежести. И вот хотелось бы посмотреть на них уже в возрасте, так сказать с выдержкой", – поделился Соломка.

Своим ожиданием с "Сегодня" поделилась и главный продюсер департамента киносериального производства телеканала "Украина" Наталья Стрибук: " В фильмах Тарантино все прекрасно. Поэтому хочется увидеть и много крови, и много ярких цветов, смотреть и наслаждаться. А пока хотелось бы не знать, что будет в фильме.

Своими эмоциями и мыслями о фильме "Однажды в Голливуде" поделилась травести-дива Монро. "Здесь я, конечно, ради Ди Каприо. Я считаю, что это гениальный актер! Он разноплановый, просто потрясающий. Естественно Брэд Питт здесь, тоже потрясающий актер. Я считаю, что это трио (Ди Каприо, Питт, Тарантино – ред.) способно создать настоящий шедевр. А вот Марго Робби для меня – очень американская актриса – большой рот, большие яркие черты лица. В то же время, она очень мобильная, очень пластичная. Хотя я не представляю ее разноплановой. Она всегда одинаковая в фильмах", – отметила Монро.

Напомним, ранее "Сегодня" сделали материал о том, в чем феномен нового творения Квентина Тарантино и кто сыграл в фильме.

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