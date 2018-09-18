"Одноглазый" Влад Топалов: Регина Тодоренко прояснила, что случилось с возлюбленным

Певец поймал окалину глазом и обжегся

Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: intagram/reginatodorenko

Российский певец Влад Топалов появился на публике с заклеенным марлевым бинтом глазом. Об этом поклонники узнали из видео в Инстаграм-сторис, которое его возлюбленная записала с телефона. Но что именно произошло с артистом не сообщалось.

Немного позже будущая супруга Влада – Регина Тодоренко – прояснила ситуацию на своей странице в Instargam. Она отметила, что певец поймал окалину глазом во время горения бенгальских огней и обжегся.

"А ведь на месте Влада Топалова могла бы оказаться я. Мы праздновали ДР Алины Топаловой, так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни, которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтобы на меня не попал огонь, а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня, мой герой", – рассказала ведущая.

Напомним, в конце июля ведущая Регина Тодоренко сказала "да" в ответ на предложение руки и сердца Влада Топалова. Их историю любви мы уже ранее рассказывали. Кроме того, совсем недавно телеведущая открыто заговорила о своей беременности, которую долгое время скрывала.