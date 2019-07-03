Одного из хедлайнеров Atlas Weekend арестовали

Выступление рэпера в Киеве под угрозой

Рэпер Rocky Фото: instagram.com/asaprocky

Одного из хедлайнеров киевского фестиваля Atlas Weekend 2019, известного американского рэпера A$AP Rocky арестовали в Швеции по подозрению в нападении.

Смотрите видео о том, как музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend, уже готов встречать звездных гостей:

По данным издания The Hollywood Reporter, в сети появилось видео, на котором исполнитель хватает в центре Стокгольма мужчину, а затем бросает его. Опубликованный ролик и стал причиной, по которой музыканта арестовали. Позже Rocky сам поделилась кадрами на своей странице в Instagram и пояснил, что его несколько кварталов преследовали двое мужчин. Несмотря на просьбу уйти, мужчины продолжали следить за ним и даже ударили наушниками телохранителя.

2 Июл 2019 в 7:56 PDT INSTAGRAM (@asaprocky)

"Эти наркоманы не мои фанаты. Мы их не знаем и не хотели никаких проблем", – написал певец и отметил, что он не считает себя виновным.

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Повлияет это на его участие в фестивале Atlas Weekend 2019, который пройдет а Киеве на ВДНХ с 9 по 14 июля, пока неизвестно.

Отметим, что первым хедлайнером музыкального события стал американский дуэт The Chainsmokers, а вторым – американская группа Black Eyed Peas. Также среди самых ожидаемых артистов заявлен и британский музыкант Лиам Галлахер (Liam Gallagher), получивший наибольшую известность как вокалист группы Oasis.

Напомним, Нетта Барзилай, победительница прошлогоднего "Евровидения" приедет на фестиваль Atlas Weekend. Уже 10 июля ее можно будет услышать в живую на главной сцене Atlas Weekend.

Полное расписание фестиваля смотрите по ссылке.

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