Официально: Александр Скичко идет в политику

Украинский ведущий присоединится к команде президента Зеленского

Александр Скичко идет в политику Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Известный украинский ведущий Александр Скичко заявил, что идет в политику. В своем Instagram шоумен опубликовал видеообращение, в котором признался, что присоединится к команде президента Зеленского "Слуга народа".

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Александр Скичко собирается баллотироваться в парламент по 197 округу в Черкасской области. "Друзья, у меня для вас важная новость. Сегодня были опубликованы списки мажритарников от партии "Слуга народа", и теперь я могу официально сказать, что я иду в политику", – обратился Скичко к подписчикам.

В коротком ролике, опубликованном в социальной сети в субботу, 22 июня, Скичко назвал причину, по которой решил идти в парламент. "Мне надоело слушать пустые обещания политиков каждые 5 лет. Надоело ездить по разбитым дорогам. Мне надоело слышать, что мои друзья хотят уехать в другую страну, обсуждают куда лучше поехать зарабатывать, ведь в Украине жить невозможно. Я считаю, что мы теряем наше государство, а мне этого очень не хочется", – признался он.

Ведущий добавил, что президенту Зеленскому в настоящее время мешают работать и добиваться поставленных задач. "Несмотря на то, что 73% во втором туре проголосовали за Владимира Зеленского, Верховная Рада не хочет голосовать по его инициативам, не хочет даже их рассматривать. Я считаю, что это прямое неуважение к его избирателям и всей Украине. Я верю в нашего Президента, я верю в партию "Слуга народа" и я верю в то, что вы нас поддержите", – заявил Александр Скичко.

Фолловеры Александра новость приняли неоднозначно. В комментариях к видео украинцы разошлись во мнениях: кто-то поддержал новоизбранного политика, а кто-то назвал его инициативу "попыткой пропиариться".

Ранее в эксклюзивном интервью Александр Скичко рассказал о жизни ведущего.

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