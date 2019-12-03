Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское

13-летняя Шайло готовится сменить пол

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Биологическая дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, которая принимала специальные гормоны, сменила пол. Теперь девочка стала Джоном.

С кем из звезд враждует Анджелина Джоли, узнайте в ролике:

Как сообщает издание New Idea,13-летняя девочка давно говорила о том, что женский облик ей не комфортный. Последнее время она отказалась от девичьих нарядов и принимала гормоны, чтобы ускорить процесс смены пола. Но пока Шайло не исполнится 16-ти лет, она не сможет сделать операцию. Поэтому пока изменения произошли в гормональном плане и сменилось имя.

13-летняя Шайло Фото: Getty Images

Более того, девочка официально добилась смены имени на Джона — так теперь ее имя указывается в документах. Сами звездные родители не возражали такому решению и даже поддержали ребенка. Джоли ни раз заявляла, что никогда не заставит своих детей быть теми, кем они не хотят становиться.

Ранее Анджелина Джоли призналась, что ей очень нравится жить за границей, но из-за Питта ей придется обоcноваться в Лос-Анджелесе — поскольку он хочет регулярно видеться с детьми, и суд поддержал его требования.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.