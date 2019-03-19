Официально: группа Panivalkova распалась

Участницы коллектива записали видеообращение поклонникам

Участницы группы Рanivalkova будут петь сольно Фото: facebook.com/panivalkova

19 марта стало известно, что украинская группа Panivalkova распалась. Участницы трио сообщили о прекращении совместной деятельности на официальной Facebook-странице группы. Девушки признались, что важно решение было принято еще в 2018 году и с уважением друг к другу.

"Мы встретились после долгих каникул и должны озвучить важное решение, о котором мы между собой договорились еще в 2018 году. С 1 января 2019 проект "Панивалькова" закрывается, и каждый из нас начинает (или продолжает делать) свой творческий проект. Мы создали "Панивалькову" (или она – нас) для того, чтобы эта музыка несла в мир любовь и искренность – и мы преданно работали на эту идею все 6 лет. Решение о закрытии проекта было принято искренне и с уважением друг к другу".

Трио Рanivalkova Фото: facebook.com/panivalkova

Участницы группы "Панивалькова" также сообщили причину прекращения совместной деятельности:

"Мы считаем, что музыкант всегда должен анализировать свою работу, искать лучшие решения творческих задач и выпускать материал не "как сейчас модно" или "как вот принято", а ориентироваться на конкретную идею и зов души. Сейчас мы чувствуем, что нам надо развиваться отдельно. Мы поддерживаем друг друга и наши проекты и остаемся друзьями".

Однако Panivalkova порадовала поклонников новостью о том, что скоро выпустит еще одну песню.

"Еще мы выпустим одну песню, работу над которой начали в прошлом году. Поэтому ждите фото и видео из студии".

Отметим, Panivalkova – украинская женская инди-поп группа, созданная в 2013 году в Киеве. Участницы: Ирина Кульшенко, Даша Пугачева и Ира Лузина.

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