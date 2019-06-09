Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Официально: Ксения Собчак и Максим Виторган развелись

Ведущая впервые официально подтвердила, что развелась с мужем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Максим Виторган и Ксения Собчак
Максим Виторган и Ксения Собчак

Еще в марте Ксения Собчак и Максим Виторган публично подтвердили свое расставание. Спустя несколько месяцев российская телеведущая, которая не особо любит распространяться о лично, все же сообщила, что официально разведена.

Не пропустите: Журналисты подсчитали доходы Ксении Собчак

"Я официально разведена", – подтвердила 37-летняя Собчак в эфире одной из российских передач, пишет "Стархит". Знаменитость добавила, что с теперь уже бывшим мужем они разошлись друзьями. Ксения отметила, что имеет право в любое время видеться с их 2-летним сыном Платоном.

Напомним, что о разрыве отношений Ксении Собчак и 46-летнего актера Максима Виторгана стало известно в марте этого года. Ведущей приписывают связь с режиссером Константином Богомоловым, которому Виторган разбил нос 22 января.

Ранее предполагаемый любовник Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов рассказал о травмах после нападения Виторгана.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Ксению Собчак заподозрили во второй беременности Собчак запечатлели в объятиях Богомолова: видео Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом
развод ведущая Ксения Собчак Максим Виторган
Реклама

Новости партнеров

На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа
Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук

Популярные статьи

Вчера, 12:10Шоу-бизнес

Алина Гросу вышла замуж и показала своего мужа – фото

Вчера, 07:42Техно

Находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания

7 июняШоу-бизнес

Семья Бари Алибасова сделала громкое заявление

7 июняШоу-бизнес

Эдгар Каминский подал на развод со Славой во второй раз

7 июняТехно

Xiaomi лишит смартфоны главного недостатка прорывной идеей

7 июняFun

7 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 июняСтиль

Она идеальна: Кейт Миддлтон в белом пальто пришла на конный парад

7 июняШоу-бизнес

В Германии зверски убили участницу шоу "Україна має талант"

7 июняFun

Тайна снежного человека раскрыта: ФБР показало фото

7 июняFun

15 котов, которые не могут отказать себе в еде: забавные фото

6 июняШоу-бизнес

Бари Алибасов в больнице переписал завещание

6 июняШоу-бизнес

"Квартал 95" без Владимира Зеленского: что происходит в коллективе

6 июняFun

6 июня: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

6 июняТехно

YouTube устроил массовое уничтожение видео: что удалят

6 июняШоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли готовится к смене пола – СМИ

6 июняШоу-бизнес

Настя Каменских появилась на обложке американского глянца: фото

Новости партнеров

Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Стоцкая открыла правду, почему ее сын похож на Киркорова
Стоцкая открыла правду, почему ее сын похож на Киркорова
Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
15 лет после «Клона»: как выглядит реальный сын Жади и Лукаса?
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
В каком возрасте женщины становятся похожими на своих матерей
В каком возрасте женщины становятся похожими на своих матерей
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь