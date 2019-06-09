Официально: Ксения Собчак и Максим Виторган развелись

Ведущая впервые официально подтвердила, что развелась с мужем

Максим Виторган и Ксения Собчак

Еще в марте Ксения Собчак и Максим Виторган публично подтвердили свое расставание. Спустя несколько месяцев российская телеведущая, которая не особо любит распространяться о лично, все же сообщила, что официально разведена.

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"Я официально разведена", – подтвердила 37-летняя Собчак в эфире одной из российских передач, пишет "Стархит". Знаменитость добавила, что с теперь уже бывшим мужем они разошлись друзьями. Ксения отметила, что имеет право в любое время видеться с их 2-летним сыном Платоном.

Напомним, что о разрыве отношений Ксении Собчак и 46-летнего актера Максима Виторгана стало известно в марте этого года. Ведущей приписывают связь с режиссером Константином Богомоловым, которому Виторган разбил нос 22 января.

Ранее предполагаемый любовник Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов рассказал о травмах после нападения Виторгана.

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