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Официально: MARUV не едет на "Евровидение 2019" от Украины

Певица не подписала договор с НОТУ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:49
Фото: instagram.com/maruvofficial
Фото: instagram.com/maruvofficial

Общественный вещатель (ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины") и певица MARUV, которая победила в Национальном отборе на "Евровидение", не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 из-за ряда причин, сообщается на официальном UА: суспільне мовлення.

В сообщении говорится о том, что у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора с НОТУ на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире. После проведенных переговоров НОТУ и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе.

MARUV
MARUV
Фото: facebook.com/MaruvOfficial

Также согласно правилам Евровидения (п. 2.6) вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели политизации результатов национального отбора.

В сообщении также говорится, что Общественный вещатель видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, противоречит задачам Общественного вещателя (согласно Закону Украины о Общественное вещание одной из основных задач НОТУ является содействие консолидации украинского общества (ст. 4 п. 2)).

Напомним, на своей странице в Facebook MARUV сообщила, что готова отказаться от гастролей в России, но чувствует давление, которое на нее оказывают с целью заставить певицу отказаться от выступления на конкурсе.

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Евровидение 2019
Источник: Сегодня
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