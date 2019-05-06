Меган Маркл родила: известен пол ребенка

Меган Маркл впервые стала мамой

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Меган Маркл впервые стала мамой. Сегодня, 6 мая, герцогиня Сассекская родила сына. Роды Меган Маркл начались утром. Соответствующее заявление появилось на официальной странице герцогов Сассекских в Instagram.

"Мы рады сообщить, что их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские приветствовали своего первенца рано утром 6 мая 2019 года", – говорится в заявлении.

Кроме того, известен вес ребенка Меган Маркл и принца Гарри – 3,2 килограмма. Герцогиня и ребенок чувствуют себя хорошо. Более подробную информацию пара обещает сообщить в ближайшие дни.

May 6, 2019 at 6:37am PDT INSTAGRAM (@sussexroyal) on

К слову, ранее СМИ сообщали, что у супруги принца Гарри могут случиться преждевременные роды, однако Меган Маркл родила в мае. Отметим, накануне родов Меган Маркл и принц Гарри заявили, что не будут афишировать появление ребенка в первый же день.

Во время беременности Меган Маркл сопровождала своего мужа принца Гарри во время официальных визитов и демонстрировала роскошные образы. К примеру, на гардероб для поездки в Марокко герцогиня потратила около четырех млн грн.

Беременная Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что накануне рождения ребенка подруги устроили Меган Маркл праздник – baby shower в Нью-Йорке. В сети даже появилась ошеломляющая сумма, потраченная на вечеринку.

Смотрите видео о том, что Меган Маркл обвиняют в расточительстве:

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