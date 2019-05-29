Официально: Оля Полякова идет в политику

Певица объявила о создании женской партии

Оля Полякова идет в политику Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Оля Полякова впервые прокомментировала слухи о своих политических амбициях и объявила о создании женской партии. Полякова сделала акцент на том, что новая политическая сила не будет представлена на досрочных выборах в Верховную Раду в этом году.

Громкое заявления Оля Полякова сделала во время доклада на Форуме Женского Партнерства, который состоялся сегодня при поддержке общественной организации "Ділові Українські Жінки".

Во время своего выступления певица призвала всех женщин к объединению, целью которого является борьба с гендерным шовинизмом в стране и депопуляцией украинского народа, смены старых лиц во власти и ответственность за принятие решений власть имущих.

"Сейчас страна готовится к выборам. Ко мне обращались разные политики, предлагали места в своих списках. Я отказалась. Я не хочу играть по чужим правилам. Я не хочу быть статистом и кнопкодавом. Мне необходим опыт! Поэтому официально заявляю – я объявляю о создании партии, которая будет соответствовать запросу в обществе. Это будет первая партия женщин Украины. Настоящая, а не фиктивная. Партия Оли Поляковой. И формировать нашу команду я буду лично! Во избежание манипуляций, говорю сразу – партия не будет принимать участие на выборах 21 июля. Тем не менее я создаю ее именно сейчас. Потому что именно сейчас общество готово менять систему. Тысячи женщин меня слышат и разделяют мои ценности. Еще раз подчеркну, моя цель – не попасть в парламент какой-либо ценой, а собрать сильную и талантливую команду женщин, которым я смогу доверять и с которыми мы достигнем цели тогда, когда будем к этому готовы!" – заявила Полякова.

Кроме того, на своей странице в Instagram Оля Полякова предложила подписчикам придумать название для ее партии.

May 29, 2019 at 4:21am PDT INSTAGRAM on

Ранее мы писали, что Оля Полякова получила именную звезду на Площади славы.

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