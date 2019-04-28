Официально: Шэннен Доэрти появится в перезапуске "Беверли-Хиллз"

Актриса Шэннен Доэрти подтвердила свое участие в съемках продолжения культового сериала 90-х

Шэннен Доэрти появится в перезапуске "Беверли-Хиллз"

Американская актриса Шэннен Доэрти, которая прокомментировала смерть Люка Перри, появится в перезапуске "Беверли-Хиллз, 90210". Об этом она сообщила в своем Instagram. Напомним, что в декабре минувшего года стало известно о том, что один из самых культовых сериалов 90-х вновь появится на экранах.

Шеннен, которая воплотила на экране образ Бренды Уолш, вернется в обновленной версии проекта не только в качестве актрисы, но и как исполнительный продюсер. "Да, это официально. Но действительно важный вопрос – будут ли у нас такие же отпадные наряды", – написала Доэрти в социальной сети.

К слову, сериал выйдет под сокращенным названием "BH90210" и будет состоять из шести эпизодов. Зрители вновь увидят любимых актеров вместе: Дженни Гарт, Тори Спеллинг, Джейсона Пристли, Иана Зиринга, Брайана Остин Грина и Габриэль Картерис.

Напомним, что в начале марта звезда популярного молодежного сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210" – американский актер Люк Перри - умер после обширного инсульта.

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