Огонь! Анна Седакова удивила новым цветом волос

Известная певица Аня Седакова в очередной раз сменила имидж

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Популярная певица Анна Седокова, которая накануне подтвердила слухи о своем новом романе, решилась на кардинальные изменения в стиле. Экс-участница "ВИА Гры" удивила поклонников цветом волос, опубликовав в Instagram короткое видео.

Теперь волосы Анны имеют насыщенный розовый цвет, а сама певица выглядит намного моложе. "Заметили во мне перемены? Да или нет?", – поинтересовалась Седокова у фолловеров, которые в ответ засыпали украинку комплиментами. "Как же вам идёт этот цвет волос....сразу моложе на лет 10", "Огонь!", "Перемены очень яркие!", "Цвет бомба!", – пишут в комментариях под видео.

К слову, артистка часто экспериментирует с образами. Ранее Анна Седакова вызвала неоднозначную реакцию сети короткой стрижкой и усами!

Напомним, что 36-летняя Аня воспитывает двоих детей - 14-летнюю дочь Алину и годовалого Гектора. Своими наследниками Седокова часто хвастается в Instagram.

Смотрите видео о том, как Анна Седокова рассталась со своим третьим мужем:

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