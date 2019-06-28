Огромные пиджаки и спиртное под столом: украинские звезды рассказали о своих выпускных

Оля Цибульская призналась, что пошла на выпускной в свадебном платье

Оля Цибульская Фото: пресс-служба

В эти выходные по всей стране пронесется волна школьных выпускных. Современные выпускные – это не просто особый день, школы пытаются выделиться и сделать свой праздник не похожим на другие. Проводят тематические вечеринки, приглашают известных артистов. В 90-е годы выпускные были куда скромнее. Журналисты программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" расспросили звезд украинского шоу-бизнеса, которые выпустились из школы именно в 90-е, как они праздновали этот особый день.

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Роскошные рестораны, конгресс-холлы, гостиницы и концертные площадки. Сегодня выпускные гуляют с размахом. Залы бронируют за год! В 90-е такого выбора у школ не было. Нередко родителям вообще не удавалось найти кафе для последнего школьного гуляния детей. Однако выход всегда был – праздновали в школьном спортзале.

"Помню, куда-то выбегали из спортзала, собирались где-то группками, что-то делали и потом снова возвращались в зал на дискотеку", – рассказал в эфире канала "Украина" музыкант Сергей Бабкин.

Сергей Бабкин Фото: instagram.com/babkin_official

Выпускной Оли Цыбульской был также в спортзале. На том вечере будущая артистка сияла в особенном платье.

"У меня было очень красивое свадебное платье, которое я приобрела на рынке во Львове. За ночь ее магистка, как у нас говорили, перешила на выпускное платье, и я чувствовала себя очень красивой. Правда, не могла есть много и дышать, потому что слишком тесно затянули талию", – поделилась Оля Цибульская в программе "Ранок з Україною".

Оля Цибульская Фото: instagram.com/cybulskaya

И если девушки платья подгоняли по фигуре, то у ребят костюмы были в том виде, в котором продавали.

"Как и у всех тогда, у меня был огромный пиджак, в который могли поместиться трое пацанов", – смеется солист группы Pianoboy Дмитрий Шуров.

Дмитрий Шуров Фото: Instagram

А самыми крутыми на выпускных были те, кому наряд шили под заказ.

"Мне сшили красивый костюм в ателье, – признается Дима Коляденко. – Это было первое ателье в Днепропетровске, тогда еще так город назывался. Я выглядел очень ярко, у меня уже были очки, волнистые кучеряшки".

Дима Коляденко Фото: Instagram

Как и сегодня, выпускные 90-х – это была тусовка в одном помещении с родителями. И этому факту вряд ли радовались и радуются выпускники, поэтому приходилось скрывать спиртные напитки.

"Мы спрятали ящик водки под столом, под скатертью, и постепенно оттуда таскали. И одна мама увидела, забрала и закрыла этот "ящик для взрослых", – рассказал фронтмен группы AVIATOR Дмитрий Тодорюк в программе "Ранок з Україною".

Дмитрий Тодорюк Фото: Instagram

И если сегодня не все выпускники выдерживают гулянку до рассвета, то в 90-х к этой традиции все относились ответственно.

"Рассвет мы встречали на катере. Кажется, мы были первыми, затем пристали к берегу и туда заходила следующая школа. И некоторым из моих одноклассников выходить с теплохода было очень трудно", – поделился воспоминаниями танцор Влад Яма.

Влад Яма Фото: Instagram

Напомним, что недавно звезды украинского шоу-биза рассказали, что они знают о Конституции Украины.

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