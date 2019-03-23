Охранник кладбища рассказал о жуткой мистике на могиле Началовой

В смерти Юлии Началовой увидели мистический знак

Умерла Юлия Началова Фото: instagram.com/julianachalova

Охранники Троекуровского кладбища в Москве рассказали, что после похорон певицы Юлии Началовой к ее могиле вышла кошка черно-белого окраса. По словам охранников, животное считается "хозяйкой кладбища" и к людям выходит редко, пишет TVC.

Также они признались, что есть поверье, согласно которому, если "хозяйка" выходит встречать только похороненного человека, это считают знаком. "Значит, душа у человека была чистая", – отметили сторожа.

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Певице было 38 лет, у нее осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным. Девочка будет жить с бабушкой и дедушкой.

21 марта артистку проводили в последний путь. На похороны приехали родные и близкие Началовой, а также коллеги: Лариса Долина, Филипп Киркоров, Виктор Салтыков, Влад Топалов, Анастасия Стоцкая, Катя Лель и другие.



INSTAGRAM 21 Мар 2019 в 4:35 PDT

Сегодня.Lifestyle подготовили самые популярные песни Юлии Началовой, благодаря которым она точно останется в памяти зрителей.

Смотрите видео: певица Юлия Началова попала в дорожную передрягу

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram