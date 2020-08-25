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"Океан Ельзи" впервые за долгое время презентовали новую песню и клип

Сегодня, 15:59

Группа выпустила трек под названием "Коли ми станем собою"

Знаменитая украинская группа "Океан Ельзи" после длительного перерыва наконец-то презентует новую песню – "Коли ми станем собою". На официальной странице коллектива в Instagram сообщается, что это первый сингл из будущего альбома, над которым работают музыканты.

2020-й год внес свои особенности в работу над записью, в частности этой песни. Дело в том, что гитарную партию для нее записывал клавишник группы Милош Елич, поскольку гитарист группы Владимир Опсеница еще в начале эпидемиологических ограничений весной застрял в США и ​​работал с командой дистанционно. Именно так, находясь на онлайн связи с музыкантами в Киеве, он записал партию электрогитары на студии в Нью-Йорке.

Интересен момент участия в записи новой песни детского хора. Это был уникальный состав – дети музыкантов и друзей группы, которые специально собрались для записи этой композиции.

Вместе с синглом "Океан Ельзи" презентует и видеоклип. Его режиссером выступила Анна Бурячкова.

"Жизнь меняется и в этом ритме и тревоге мы все больше прячемся в своих маленьких пузырьках, проживая дни в аквариумах одиночества, забывая о том, кто мы есть на самом деле. Мне очень хотелось передать эту атмосферу и позволить ей измениться в кадре. Дать возможность героям выйти за пределы стеклянной стены и почувствовать радость общения, найти себя настоящих ", – говорит Анна о клипе.

Напомним, песни "Океана Эльзы" и "Бумбокс" использовали на шоу ко Дню Независимости без разрешения.

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клип Океан Ельзи
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