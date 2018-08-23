"Океан Эльзы": о покорении Эвереста, публичной позиции и искусстве быть счастливым

Святослав Вакарчук поделился с поклонниками советами, как достичь своих целей

Святослав Вакарчук. Фото: пресс-служба музейного комплекса "Львиварня"

В рамках проекта "Открой свОЕ сердце" состоялась встреча лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука со своими фанатами в Музейно-культурном комплексе "Львиварня"*. Фронтмен группы вживую пообщался с присутствующими, рассказал, что он думает о Львове, а также поделился подробностями личной жизни. Как заявил сам музыкант, вечер прошел "в теплой дружеской обстановке".

Сайт "Сегодня" отобрал самые интересные вопросы этого вечера.

- Вы уже более 20 лет на сцене, в чем находите новое вдохновение?

- Вдохновение берется из совершенно разных вещей. Например, сегодня, возможно, кто-то задаст интересный вопрос, который меня заставит задуматься. В принципе, сам момент, который сейчас происходит, – это уже вдохновение для меня. Я думаю, что секрет – исключительно в желании брать от жизни все, что она дает. Принимать ее такой, какая она есть, и получать от этого удовольствие. Я бы сказал так – при том, что у меня достаточно взрослая голова, я быстро очень повзрослел – я стараюсь держать детскую душу. Это помогает.

- Ваши творческие планы на будущее?

- Они пока не определены. "Океан Эльзы" в очень хорошей форме, готов к концерту 24-го числа в Киеве, но возможно еще будет пару выступлений после этого. Пока я еще не хочу об этом говорить. Больших планов на большой новый альбомный тур у нас нет. И связано это не с тем, что мы хотим заниматься чем-то другим, кроме музыки. Нет. Это связано с тем, что в какой-то момент, последние 15, а возможно и 20 лет, ОЭ как белка в колесе – постоянные туры, концерты все время. Это очень утомительно. И иногда за этим постоянным бегом хочется остановиться, посмотреть на это все и подумать, куда действительно двигаться дальше. Будет ли это другая деятельность? ..... ну ... человеку, познавшему счастье творчества, очень тяжело уговорить себя оставить это и начать делать что-то другое, потому что это очень "здоровый наркотик". От него невозможно отказаться. Счастье – писать музыку, чувствовать это, творить – оно огромное. И нужно, действительно, очень большой повод, чтобы сделать эту большую жертву.

Встреча Святослава Вакарчука с поклонниками Фото: пресс-служба музейного комплекса "Львиварня"

- Вы для украинцев, хотите вы этого или нет, являетесь моральным авторитетом. Сейчас происходит смена поколений и старые авторитеты уже отходят. Какие изменения вы чувствуете в себе и как вы меняетесь?

- Это на самом деле не простой вопрос. И с некоторыми выдающимися людьми я имел честь быть знакомым лично. В частности, Любомир Гузар – это человек, с которым я много раз встречался и часто ездил к нему за советом. И абсолютно без всякого кокетства хочу сказать, что мне очень далеко до таких людей как он. Я просто обычный ученик. И я хотел когда-нибудь в жизни достичь того момента, когда люди между собой чувствуют праведность. Но даже после смерти эти люди продолжают влиять на жизнь Украины.

Например, на то, что советы и заповеди Любомира Гузара всегда со мной. Один из них я вам расскажу. Однажды я к нему пришел и спросил: "Блаженнейший, я авторитетный человек (как вы говорите), многие меня слушают, я публичен, что я могу сказать людям, чтобы это было пользой для страны?" Он дал тогда мне очень мудрый совет. Он сказал: "Нужно говорить людям и просить людей делать одну простую вещь – делать одно маленькое, но важное дело, не для себя, а для общественного блага каждый день. Не делайте много. Не обязательно всем баллотироваться в президенты или лететь на луну. Просто обращаться к людям, чтобы они помнили. Чтобы утром они вставали и делали добро". Совет может очень романтический и идеалистический, но я начал жить по такому принципу. И увидел, как оно помогают мне и советую всем делать то же самое. Когда мы все начнем делать добрые дела, не задумываясь о том, нужно ли нам это конкретно сегодня или нет, вы увидите – эти сотни, тысячи, миллионы добрых дел перейдут от количественного в качественное. И постепенно наша страна начнет жить лучше. Мы же все обычные смертные люди, поэтому надо просто реально оценивать свою прочность, свои шансы, свои возможности. Я это делаю. Стараюсь, делать каждый день, что могу.

- Мы слышали, что у вас есть идея или мысль о покорении вершины Эвереста, правда ли это?

- Это не мечта, это моя фантазия. Я не думаю, что я всерьез когда-то это сделаю. Я хорошо изучил этот вопрос, и он требует очень больших физических усилий. Я не столько хочу покорить тот Эверест, который на картах находится между Непалом и Китаем, сколько я хочу покорить свой собственный. Осталось только понять, что является тем собственным Эверестом. Один мудрый японский психолог говорил мне: "Ваша мантра должна называться – Я самодостаточный". То есть не надо стремиться иметь слишком много, я это всегда говорю. Искусство быть счастливым – это когда ты умеешь жить именно так, чтобы не хотелось иметь слишком мало, и не хотелось иметь слишком много. Это на самом деле сложное искусство, и я тоже ему учусь, как и все мы.

- Будете ли вы принимать участие в концерте, посвященном 50-и летию Андрея Кузьменко?Возможно, будут ваши каверы на некоторые его песни?

- В этот раз 15 сентября мы не будем выступать, на это есть свои объективные причины. Но мы организовали первые два концерта и во Львове, и в Киеве, которые были посвящены памяти Кузьмы и очень успешно прошли. Вместе с Ириной Билык мы исполнили песню "Мовчати", потому что она ее исполняла с Кузьмой, и это было мне кажется логично. А как я ее начал петь? Это очень случайно произошло .... После того, как Кузьма погиб, я должен был сниматься в программе "Голос страны". Я был очень грустный в тот день ... и когда закончились съемки, музыканты ушли, а на сцене остались инструменты. Я просто подошел и начал играть именно эту песню ... она сама начала идти. И я говорю: "Давайте запишем". Но никого уже не было, остались только я и операторы. Тогда я сам просто сел, сыграл, и мы это записали и выложили. Вот как это произошло ... это было совершенно случайно. Что касается других каверов – увидим.

- Так или иначе мы касаемся общественно-политическим вопросов. Вы очень часто появляетесь в различных рейтингах. Как вы к этому относитесь и какие у вас планы на будущее в этом направлении?

- А вы думаете, если я попрошу не вставлять (в рейтинги – ред.), они перестанут это делать? (смеется). Я думаю, что причин несколько. Основная причина, что люди сознательно настолько устали от старых лиц политиков, что им нужны перемены. И они ищут изменения в лицах людей, которые никогда не занимались политикой, но так или иначе, своей деятельностью рассказывали, что готовы это делать. Я никогда не скрывал, что меня интересует общественная деятельность. Я никогда не стоял в стороне от процессов, происходивших в государстве. Это всегда была моя публичная позиция. Музыканты вне политики – это не про меня. Я считаю: ты гражданин, и если ты можешь влиять, если тебя слушают люди, если ты имеешь финансовые возможности, социальные возможности, общественные, то не использовать их на благо страны — это, как минимум, я бы сказал небрежность. А как максимум – это, возможно, даже как моральное преступление, с моей точки зрения, для меня. Поэтому я буду это делать независимо, вставляет меня кто-то в какой-то рейтинг или нет. Это их дело. Зачем им нужно мое имя я догадываюсь, но, честно говоря, меня это мало интересует. Но независимо от того, что они думают, я буду делать то, что считаю нужным.

- Как вы относитесь к желтой прессе и к социальным сетям?

- Желтая пресса существовала всегда. И она, как правило, пишет о плохом. Обо мне очень часто пишут неправду. Если эта ложь не переходит в оскорбление достоинства, мы просто не реагируем и смеемся над этим. А если это начинает влиять на мою повседневную жизнь или на моих друзей или родственников, то мы на это реагируем очень жестко. Вот такие примерно наши отношения с желтой прессой. Facebook и Instagram – нельзя их называть прессой. Это платформа как для СМИ, так и для многих других вещей: для рекламы, для науки, для обмена разными вещами. То, что появились социальные сети, – это огромное достижение 21 века. Но любое достижение имеет свои плюсы и минусы. Facebook и Instagram позволяют общаться через два рукопожатия, а не через шесть. Можно найти любого человека на земле, люди стали ближе друг к другу. Но Facebook и другие социальные сети создали и обратное. Двигатели соцсетей построены так, что чем больше ты что-то любишь и лайкаешь, тем больше тебе дают именно это, все остальное перестают тебе давать. И постепенно заводят тебя в твой собственный внутренний кокон, и ты живешь в нем. Тебе кажется, что мир такой, каким тебе показывает Facebook. Ты настолько к этому привыкаешь, что люди с другими мирами тебе кажутся ненормальными, поскольку ты таких людей никогда раньше не встречал, это зло. Нужно понимать, что все хорошие вещи имеют свои побочные эффекты. Даже большое количество шоколада приводит к ожирению или диабету, но если его вообще не есть, то мне кажется жизнь будет не такое вкусной. Надо находить баланс.

- Какой смысл жизни, по Вашему мнению?

- Я немножко резковато отвечу, но я думаю Вам понравится. Вот если бы Вам сегодня сказали, перестань жить прямо сейчас, Вы бы согласились? - Нет. Вот Вы и ответили на свой вопрос.

- Дайте, пожалуйста, несколько советов молодым людям, как достигать своих целей?

- Я Вам дам три простых на словах, но невероятно сложных на деле рецепта, в которых я уверен.

Вы должны быть очень работоспособным, то есть, вы должны уметь работать много. На самом деле, это не так просто. Не все люди, которых я встречал, умеют сконцентрироваться на работе и не замечать усталости. Это не только от физического здоровья зависит, это зависит от психики. Не зависимо от того, кто вы – крестьянин в поле или вы ученый в лаборатории, или вы политик на предвыборной компании, – вы должны пахать, уметь это делать. Вы должны уметь не бояться рисковать. И это тоже сложная вещь, которую многие люди не умеют делать и пользоваться ею. Это не значит, что надо быть безответственным, но без умения рисковать, успеха ты не достигнешь. Вы должны быть в определенном смысле этого слова толстокожими. То есть, не обращать внимания на определенные повседневные трудности, плохие слова, критику. Вы должны быть сконцентрированы на своей цели, и когда вас что-то колет больно, что других людей может остановить, вы должны идти к своей цели и даже этого не замечать.

Все три составляющие вместе – это 99% успеха.

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*Музейно-культурный комплекс пивной истории "Львиварня" – один из самых современных музеев Украины, аналогов которому нет. Благодаря интерактивным экспонатам музея каждый его посетитель может почувствовать себя настоящим пивоваром, прикоснуться к истории пива и заглянуть в процесс пивоварения. Здесь все можно трогать, со всем можно фотографироваться, это больше чем музей. 10 экспозиционных залов, более 200 экспонатов, которые не прячутся за витринами!