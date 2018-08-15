"Океан Эльзы" выпустили новую песню и предложили сделать выбор
Заставка к новой композиции многим напомнила избирательный бюллетень
Знаменитая украинская рок-группа "Океан Эльзы" представила новую песню под названием "Скільки нас".
Многие пользователи сети отметили, что заставка к новой композиции напоминает избирательный бюллетень. Однако, группа предлагает выбрать не кандидата, а знаки препинания в конце фразы "сколько нас" – знак вопроса "?" или же знак восклицания "!".
"Привіт! Ми – група "Океан Ельзи" – презентуємо новий сингл "Скільки нас", який став третім за цей рік без концертів. Зазвичай далі розказують про що саме нова пісня, що ж хотіли цим сказати та що має слухач почути. Ми так робити не будемо.
Нижче – текст пісні, в ньому все це є. Майже все. Єдине, що кожен сам має обрати для себе, який знак поставити в кінці "скільки нас" – "?" чи "!", – говорится в сообщении на официальной странице "Океан Эльзы" в Facebook.
Текст песни "Скільки нас"
Скільки нас
Тих, хто тілом відчуває новий час
Скільки нас
Тих, кого війна повела в перший клас
Хто відчув бажання мить
Хто прокинувся й не спить
у новий час
Скільки нас
Тих, у кого дах не зносить від образ
Скільки нас
Тих, у кого страх не косить під екстаз
Тих, кого душа болить
Хто прокинувся й не спить
у новий час
Я знаю ранок настає
Єднає, волю нам дає
Нам досить недоправди
Нас нудить штучний сон
Тисячі нових облич
У тисячах вікон
Скільки нас
Скільки нас
Міцно кулаки стискає кожен раз
Скільки нас
Власні гальма відпускає й тисне газ
Хто відчув бажання мить
Хто прокинувся й не спить
у новий час
Я знаю ранок настає
Єднає, волю нам дає
Нам досить недоправди
Нас нудить штучний сон
Тисячі нових облич
У тисячах вікон
Скільки нас
Напомним, группа "Океан Эльзы" завела профиль в Instagram.