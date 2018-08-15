"Океан Эльзы" выпустили новую песню и предложили сделать выбор

Заставка к новой композиции многим напомнила избирательный бюллетень

"Океан Эльзы". Фото: facebook.com/okeanelzyofficial

Знаменитая украинская рок-группа "Океан Эльзы" представила новую песню под названием "Скільки нас".

Многие пользователи сети отметили, что заставка к новой композиции напоминает избирательный бюллетень. Однако, группа предлагает выбрать не кандидата, а знаки препинания в конце фразы "сколько нас" – знак вопроса "?" или же знак восклицания "!".

"Привіт! Ми – група "Океан Ельзи" – презентуємо новий сингл "Скільки нас", який став третім за цей рік без концертів. Зазвичай далі розказують про що саме нова пісня, що ж хотіли цим сказати та що має слухач почути. Ми так робити не будемо.

Нижче – текст пісні, в ньому все це є. Майже все. Єдине, що кожен сам має обрати для себе, який знак поставити в кінці "скільки нас" – "?" чи "!", – говорится в сообщении на официальной странице "Океан Эльзы" в Facebook.