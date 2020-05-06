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"Около 80% легких было поражено": Надежда Бабкина впервые о болезни COVID-19

Российская певица перенесла тяжелую операцию

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:10

Российская певица Надежда Бабкина, которой удалось победить коронавирус, впервые поделилась подробностями своего лечения от опасного недуга. 70-летняя артистка всегда мыла руки, носила маску, даже заказала генеральную уборку квартиры, но все равно заразилась COVID-19. Поэтому она призывает всех продолжать придерживаться правил гигиены и не подвергать себя лишний раз опасности.

Певица Надежда Бабкина
Певица Надежда Бабкина
Фото: instagram.com/ngbabkina

"Не знала, что с иммунитетом беда. Надо сказать, что я регулярно хожу к врачам, проверяюсь, делаю себе капельницы, чтобы иммунку поддержать, чтобы работало сердце, легкие… И даже не подозревала, что такое со мной может быть. Я такая чистоплюйка! Приглашала службы: мы чистили все полы, окна и даже вентиляцию — некую жидкость добавляли, которая кондиционирует, обрабатывая помещение. Я успокоилась — дома чистенько, все хорошо. Думала работать дома, разобрать шкафы. Не тут-то было. На утро 27 марта чувствую – мне плохо. На всякий случай махнула таблеточку от гриппа. Стало плохо до тошноты. Собрала документы, ночную рубашку, халат, трусы, пальто… Вызываю "скорую помощь", приезжают сразу... Меня подключили к кислородной подушке в машине", — поделилась подробностями Бабкина в интервью программе "Пусть говорят".

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Но со временем ее состояние только ухудшилось и в приемном покое она уже не могла ходить: "Лежу на каталке, почему-то ноги отказали. Только что ходила, уже не хожу… Потом ко мне подходят три врача и говорят мне: "Ну что Надежда?" – Я отвечаю: "Я вам верю. Делайте со мной что хотите". И все, я ушла — даже не помню, где я оказалась. Когда меня засунули посмотреть легкие, молча вытащили — подумали, что ошиблись. Через 20 минут второй раз меня закатывают. Потом молча засовывают третий раз. И говорят: "Быстрей в операционную!" В реанимационном отделении у меня была операция. Ничего не помню, меня ввели в искусственную кому. Так надо. Около 80% легких было поражено… Там пленкой все заросло и затянулось — это такая зараза, она очень быстро проявляется и начинает работать".

Тем временем коллега Бабкиной российский певец Лев Лещенко сообщил о том, что ему вместе с супругой удалось побороть коронавирус. Также он показал фото с медиками.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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