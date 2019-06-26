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Оксана Байрак рассказала, как олигарх пытался купить ее любовь

Звезда рассекретила свою мечту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:01
Оксана Байрак
Оксана Байрак
Фото: instagram.com/ksanabayrak

Режиссера Оксану Байрак называют королевой украинских мелодрам. В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", известный режиссер призналась, от какого шикарного подарка она однажды отказалась и о чем мечтает больше всего.

Почему Оксана Байрак не любит рассказывать о своем молодом возлюбленном – видео:

В этом году Оксана Байрак отпраздновала юбилей – 55 лет. Как призналась артистка, однажды один человек пытался преподнести ей роскошный подарок.

"Один раз кое-кто пытался подарить мне яхту. Но я отказываюсь от таких подарков, потому что понимаю, что они преподносятся не просто так", – рассказала Оксана Байрак в эфире "Ранку з Україною".

Оксане такие подарки не нужны. Она – успешная и самостоятельная женщина. Захочет яхту или самолет – сама себе арендует. А вот подарок, о котором мечтает Байрак, не может купить ни один поклонник.

Оксана Байрак рассекретила главное желание
Оксана Байрак рассекретила главное желание
Фото: instagram.com/ksanabayrak

"Мое желание – "Оскар". Я говорила об этом всегда. Я была в нескольких шагах от "Оскара" и испытала, что такое Американская киноакадемия", – говорит режиссер.

Но даже "Оскар" меркнет по сравнению с тем, что дарит ей любимый.

"Слова "Доброе утро", "Я тебя люблю" от любимого человека. Главное есть у меня – я могу себе позволить любить того, кого хочу. И любить на разрыв аорты", – разоткровенничалась Оксана Байрак.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, Алина Гросу показала свадебные фото с родителями.

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