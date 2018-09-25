Оксана Марченко показала повзрослевшую 14-летнюю дочь – крестницу Путина

По словам ведущей, у нее с дочерью сейчас довольно сложный период

Оксана Марченко. Фото: Instagram/oksana.marchenko.official

Украинская телеведущая, супруга одиозного политика Виктора Медведчука – Оксана Марченко, которая со скандалом стала участницей нового сезона проекта "Танцы со звездами", показала 14-летнюю дочь Дашу, которая является крестницей российского президента Владимира Путина.

"Даше исполнилось 14 лет. У нас сейчас довольно сложный период. Я пытаюсь слушать, но бывает по-разному. Поэтому я очень внимательная к ней. Я мечтаю о времени, когда мы будем такими близкими, которыми могут быть мама и дочь ", – рассказала Оксана в своей визитке в пятом эфире шоу "Танцы со звездами".

Оксана Марченко с дочерью Дашей Скриншот

Во время интервью были показаны и фотографии дочери. Напомним, что пятый эфир программы прошел под названием "Год, который изменил мою жизнь". Марченко призналась, что именно год, когда родилась Даша, перевернул всю ее жизнь. Поэтому свой танец ведущая посвятила дочери. Именно она, по словам Оксаны, настояла на ее участии в шоу.

Дочь Оксаны Марченко и Виктора Медведчука Скриншот

"Такой важный эфир. Главное – удивить человека, для которого этот танец мы с тобой делаем (обращается к Дмиитрию Чаплину – ред.). Это будет танец-сюрприз для Даши. Даже если этот танец понравится только ей, я буду счастлива ", – отметила Марченко.

Напомним, 23 сентября неожиданно для всех проект покинула пара Маши Ефросининой и Максима Леонова. Соцсети бурно отреагировали на уход телеведущей из программы.