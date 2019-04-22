Оксана Муха победила в шоу "Голос країни 9": бурная реакция сети

В сети резко негативно восприняли победу девушки в шоу

Оксана Муха, победительница шоу "Голос країни 9" Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 21 апреля, прошел финал вокального шоу "Голос країни 9", победительницей которого стала Оксана Муха из команды Дана Балана. Организаторы, ведущие и тренеры проекта поспешили поздравить Оксану, однако в сети из-за ее победи разразился настоящий скандал.

Были те, кто также поддержал Оксану и был рад ее победе, но большинство зрителей пришли в шок и выразили свое недовольство результатами в комментариях на официальной странице проекта в соцсети. Многие пользователи сети утверждают, что победить должны были Карина Арсентьева или Андрей Хайат.

срикншот instagram.com/goloskrainy_official

"Оксана хорошая певица, но ее голос не настолько сильный, как у Карины, а личность не такая выделяющаяся, как у Хайата. Второй год подряд побеждает "народница", – написал пользователь с ником kristowldeer.

Поздравляем Оксану, прекрасная исполнительница. Но победа должна была быть либо у Андрея, либо у Карины. У тех, кто опираясь на прошлое, создает музыкальное будущее. А не просто перепевает старые песни, пусть и красиво. Имхо", -утверждает пользователь catlucief.

Реакция пользователей сети на победу Оксаны Мухи

"Люди голосовали за Карину и Андрея. Настоящие результаты мы видим в сторис. Завязывайте уже... "победительница" здравого смысла ваша Оксана", – негодует elleastalgornskaya.

В сети зрители отметили, что Карине "победа была нужнее", а Оксаны, хоть и хорошая вокалистка, но поет "однообразно".

Реакция пользователей сети на победу Оксаны Мухи

Были и те, кто поддержал Оксану, но они – в меньшинстве. Некоторые отметили, что победителем должен был стать представитель более младшей аудитории, однако сторонники Мухи утверждают, что возраст неважен и позитивным является то, что Оксана "пропагандирует украинскую музыку".

Пользователи сети поддержали Оксану Муху

А вы согласны с результатом финала?

Напомним, названо имя третьего тренера "Голос. Діти 5".

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