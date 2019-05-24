Оле Цибульской вернули автомобиль: подробности

Полиция обнаружила украденный автомобиль Оли Цибульской

Недавно украинская ведущая и певица Оля Цибульская сообщила ужасную новость – угнали ее автомобиль со стоянки у Сырецкого парка. Звезда сразу же написала об этом в соцсетях, попросив подписчиков о помощи.

А во вторник, 21 мая, Оля Цибульская со слезами на глазах сообщила, что ее автомобиль нашли.

"Люди, я ридаю, але я плачу від щастя – знайшли мою машину. Я дякую поліції, дякую Богу, дякую всім, хто підтримував, моїй сім’ї, яка мене підтримувала весь цей час. Я дуже щаслива! Будьте уважними, будьте обережними. Врешті-решт справедливість все-таки знаходиться!", – сказала Оля.

Оле Цибульской вернули автомобиль Фото: instagram.com/cybulskaya

Теперь появились подробности расследования правоохранительных органов. Сначала было найдено место, где преступники спрятали машину – гараж недалеко от места похищения.

Полиция в течение недели ждала, пока появится владелец помещения, однако этого не произошло. В результате сотрудники приняли решение провести обыск и обнаружили автомобиль Оли Цибульской. Преступники находятся в розыске, а артистка признается, что хочет, чтобы виновные понесли наказание.

Ранее мы также писали, что Оля Цибульская назвала причину, по которой скрывает своего мужа.

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