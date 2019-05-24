Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оле Цибульской вернули автомобиль: подробности

Полиция обнаружила украденный автомобиль Оли Цибульской

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00

Недавно украинская ведущая и певица Оля Цибульская сообщила ужасную новость – угнали ее автомобиль со стоянки у Сырецкого парка. Звезда сразу же написала об этом в соцсетях, попросив подписчиков о помощи.

А во вторник, 21 мая, Оля Цибульская со слезами на глазах сообщила, что ее автомобиль нашли.

"Люди, я ридаю, але я плачу від щастя – знайшли мою машину. Я дякую поліції, дякую Богу, дякую всім, хто підтримував, моїй сім’ї, яка мене підтримувала весь цей час. Я дуже щаслива! Будьте уважними, будьте обережними. Врешті-решт справедливість все-таки знаходиться!", – сказала Оля.

Оле Цибульской вернули автомобиль
Оле Цибульской вернули автомобиль
Фото: instagram.com/cybulskaya

Теперь появились подробности расследования правоохранительных органов. Сначала было найдено место, где преступники спрятали машину – гараж недалеко от места похищения.

Полиция в течение недели ждала, пока появится владелец помещения, однако этого не произошло. В результате сотрудники приняли решение провести обыск и обнаружили автомобиль Оли Цибульской. Преступники находятся в розыске, а артистка признается, что хочет, чтобы виновные понесли наказание.

Ранее мы также писали, что Оля Цибульская назвала причину, по которой скрывает своего мужа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Оля Цибульская отказалась продавать фото с сыном и супругом Оля Цибульская впервые показала лицо сына Оля Цибульская рассказала о том, как ей предлагали секс за деньги
кража полиция угонщики оля цибульская
Реклама

Новости партнеров

Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Популярные статьи

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяТехно

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

22 маяFun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Владимир Машков уговорил дочь уйти от первого мужа
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом
Снова мужчина? Кончита Вурст распрощалась с женским образом
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком
54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком
Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь