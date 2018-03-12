Олег Басилашвили о смерти Олега Табакова: "Этот уход знаменует собой конец театра"

Сегодня, 16:17

Олег Табаков скончался в одной из больниц в Москве

Олег Басилашвили. Кадр из видео
Олег Басилашвили. Кадр из видео

Актер Олег Басилашвили прокомментировал смерть Олега Табакова. "Я потрясен этой смертью. Это громадное горе. Ушел величайший артист, блистательный педагог, воспитавший сотни прекрасный артистов. Один из создателей школы-студии, театра "Современник", "Табакерки", человек, поднявший из праха МХТ. Олег Табаков – это эпоха. То, что она уходит – знаменует собой конец театра, который уже близок, к сожалению. Я могу поделиться только чувством страшного горя и потери, которое охватило меня, пять минут назад, когда я узнал об этом", – сказал он журналистам РЕН ТВ.

Олег Табаков скончался в одной из больниц в Москве. Ему было 82 года. В течение последних месяцев он не покидал больницу. Рядом с ним в последние дни жизни находились члены его семьи.

"Сегодня" также вспомнил лучшие роли талантливого актера Олега Табакова. Табаков за свою жизнь сыграл и Марка Твена, и Обломова, и Кощея Бессмертного, и короля и самых разных персонажей. 
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