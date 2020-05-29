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Олег Боднарчук о сотрудничестве с Аллой Пугачевой: "Я молился, считал минуты, когда все закончится"

Сегодня, 15:34

Режиссер-постановщик не сошелся во мнении с Примадонной

Именитый украинский режиссер-постановщик Олег Бондарчук, к которому выстраиваются звезды для сотрудничества, стал гостем программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина". Во время интервью Олег рассказал, как устроен мир шоу-бизнеса и вспомнил начало своей карьеры, а именно – сотрудничество с российской легендой Аллой Пугачевой.

После того, как Олег Боднарчук создал грандиозное концертное шоу для певца Филиппа Киркорова, его пригласила создать "Рождественские встречи" и сама Примадонна. Это сотрудничество не обошлось без скандалов. В какой-то момент взгляды режиссера и Пугачевой кардинально разошлись.

Режиссер-постановщик Олег Боднарчук
Режиссер-постановщик Олег Боднарчук
Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

"Я молился, крестился, я считал минуты, когда можно уже будет об этом только вспоминать. Ну это было очень страшно. Она настолько требовательна, она настолько по-своему все видит. И я должен был это предугадать. И я должен был это сделать так, как она видит", – признается Олег.

Он не раз пожалел, что согласился на сотрудничество с Аллой Пугачевой, которая на все имела собственное режиссерское видение. А когда это кончилось, на Боднарчука ждал настоящий триумф – выстроилась длинная очередь желающих звезд, которые любой ценой стремились, чтобы именно Олег ставил им концертные программы.

Также Олег Боднарчук назвал имена артистов, с которыми тяжело работать в украинском шоу-бизнесе.

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шоу-бизнес режиссер певица Алла Пугачева Олег Боднарчук
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