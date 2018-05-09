Олег Боднарчук прокомментировал проигрыш ALEKSEEV на Евровидении-2018

ALEKSEEV усилено учил английский и занимался вокалом 24 часа в сутки

ALEKSEEV. Фото: пресс-служба

В Лиссабоне стартовал международный песенный конкурс Евровидение-2018.

По результатам первого полуфинала уже определились первые 10 финалистов. Также в финал автоматически попадает Португалия, и еще 5 стран-основательниц конкурса.

Украинский певец ALEKSEEV, который представлял Беларусь, не попал в финал конкурса, который состоится 12 мая.

Продюсер и режиссер Олег Боднарчук на странице в Facebook уже прокомментировал проигрыш своего артиста на Евровидении. Никита, по словам Олега, усилено учил английский и занимался вокалом 24 часа в сутки.

"Спасибо каждому за поддержку в любом виде, котором вы ее проявили по отношению к нашей команде за последние полгода. Что я могу сказать об этом всем? На Евровидение едут дураки или романтики, или и то, и то вместе – Дон Кихоты и Санчо Пансы. Зачем? Конечно за той самой сказочной мельницей, которую они так никогда и не найдут: ни выигравшие, ни проигравшие. Это мечтатели, авантюристы, но люди очень смелые, потому, что не боятся риска, хотят от жизни больше эмоций, бегут от обыденности, а главное, люди, которые не боятся начинать сначала. Сколько у меня в жизни было этого "сначала" и как я ценю это "сначала". Вскарабкиваешься на гору, добиваешься чего-то и искусственно сбегаешь вниз, чтобы начать "сначала". Что дает тебе это "сначала"? Ты никогда не станешь горой для чьих-то ног, поскольку сам всегда в движении, всегда жив и всегда в мечтах. И для меня это очень ценно. Чего ты стоишь, если не можешь начать "сначала" и доказать своё место под солнцем в любой момент? Как еще узнать, что ты там оказался не случайно, а еще дышишь и на что-то способен. Участие в Евровидении – это закончить три института сразу и быстро, это очень хорошее образование в первую очередь в организации внутри и снаружи себя. Я очень благодарен судьбе, что этот диплом в кармане у нашей команды. Это сделало нас сильнее и грамотнее и начать "сначала" будет даже интереснее с позиции нового знания и нового подхода. Последние полгода, не смотря, ни на какие неурядицы проходили для нас в большой радости: мы соревновались, побеждали, ездили по разным странам, выступали, проверяли себя на совершенно незнакомой публике, усилено учили английский и занимались вокалом 24 часа в сутки, много говорили, изучали. Не замечали плохих новостей, каких-то жалоб, неутешительных прогнозов и заметьте, не ответили ни на одно оскорбление, прозвучавшее в наш адрес (а это для меня лично большое достижение). Все что мы накопили за этот период – это наш опыт, наш багаж и наши знания. Мы их ценим, будем использовать в своей работе, и будем идти дальше. Спасибо, всей команде! Особенное спасибо, Никита Алексеев, за то, что не побоялся, за то, что боролся, за то, что под конец подготовки, мы тебя не узнали и увидели перед собой совершенно другого артиста: сильного, смелого, умного и целеустремлённого. Есть победы разные: над кем-то и над собой. Так вот, победа над собой, она более благородная и цель ее более высокая. Так вот в этом смысле – это огромная победа. Я тебя поздравляю и желаю правильно ею воспользоваться в этот момент очередного и нового "сначала", который уже наступил", – написал режиссер.

Участник от Украины MELOVIN выступит во втором полуфинале, который состоится 10 мая.