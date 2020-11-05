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Олег Кензов ответил на обвинения бывшей жены в домашнем насилии

Сегодня, 12:19

Артист обескуражил противоположным заявлением

Вчера, фанатов Олег Кензов шокировало признание его экс-жены о том, что певец прибегал к домашнему насилию. Наталия Ярмоленко, известная как DJ Madonna, впервые откровенно предала огласке страшную историю в программе "Зірковий шлях".

Однако обескуражим было не только ее признание, но и взгляд самого Олега Кензова на эту ситуацию.

Когда журналисты "Зіркового шляху" сами позвонили артисту, то он рассказал совершенно противоположную историю. По мнению Олега Кензова, причиной подобных заявлений его экс-супруги стала злость.

Олег Кензов отреагировал на заявления жены
Олег Кензов отреагировал на заявления жены
Фото: instagram.com/okenzov_official

"Это неправда. Это абсолютная ложь и я еще не слышал ни разу, чтобы бывшая какая жена говорила что-то нормальное на мужчину, который ее бросил. Злость. Злость, понимаете. Ушел от нее и не умер. Далее я бы не хотел продолжать разговор на эту тему, желаю Наталии здоровья, счастья, всего самого-самого наилучшего", – прокомментировал ситуацию Олег Кензов для программы "Зірковий шлях".

Подробнее о признании жены певца смотрите в сюжете:

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