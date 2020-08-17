Олег Ляшко впервые показал трехмесячного сына: трогательное видео

Политик продемонстрировал, как учит малыша ходить

Олег Ляшко 16 мая стал отцом во второй раз. Политику родила сына его 49-летняя супруга Росита. Накануне лидер Радикальной партии впервые показал малыша, которого назвали Александром.

Трогательное видео Олег Ляшко разместил на своей странице в Facebook. В ролике счастливые родители учат трехмесячного Сашу ходить.

"Саша учится ходить. А нас учит быть счастливыми", – коротко подписал пост бывший народный депутат.

К рождению второго ребенка Олег Ляшко отнесся очень ответственно: в эфире одного из телеканалов он рассказал, как ухаживает за сыном.

"У нас распределение обязанностей: Росита кормит, я малыша переодеваю, купаю, убаюкиваю", – говорит политик.

Ранее звездный папа выложил в сеть трогательное фото с сыном. "Растет папина копия", – заверил подписчиков Олег Ляшко.

Олег Ляшко с сыном Фото: facebook.com/O.Liashko

Напомним, что Олег Ляшко с женой воспитывают уже взрослую дочь Владиславу Горбенко, которая родилась в 2002 году. Супруги же двадцать лет прожили в гражданском браке, и только в 2018 году поженились.

Недавно также сообщалось, что Олег Ляшко во время карантина высадил 100 дубов.

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