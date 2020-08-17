Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Олег Ляшко впервые показал трехмесячного сына: трогательное видео

Сегодня, 15:37

Политик продемонстрировал, как учит малыша ходить

Олег Ляшко 16 мая стал отцом во второй раз. Политику родила сына его 49-летняя супруга Росита. Накануне лидер Радикальной партии впервые показал малыша, которого назвали Александром.

Трогательное видео Олег Ляшко разместил на своей странице в Facebook. В ролике счастливые родители учат трехмесячного Сашу ходить.

"Саша учится ходить. А нас учит быть счастливыми", – коротко подписал пост бывший народный депутат.

К рождению второго ребенка Олег Ляшко отнесся очень ответственно: в эфире одного из телеканалов он рассказал, как ухаживает за сыном.

"У нас распределение обязанностей: Росита кормит, я малыша переодеваю, купаю, убаюкиваю", – говорит политик.

Ранее звездный папа выложил в сеть трогательное фото с сыном. "Растет папина копия", – заверил подписчиков Олег Ляшко.

Олег Ляшко с сыном
Олег Ляшко с сыном
Фото: facebook.com/O.Liashko

Напомним, что Олег Ляшко с женой воспитывают уже взрослую дочь Владиславу Горбенко, которая родилась в 2002 году. Супруги же двадцать лет прожили в гражданском браке, и только в 2018 году поженились.

Недавно также сообщалось, что Олег Ляшко во время карантина высадил 100 дубов.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Деми Мур показала редкие архивные фото со старшей дочерью: тогда и сейчас Бывшая жена Виктора Павлика поскандалила с его молодой супругой из-за смерти сына Тарас Тополя показал семейное фото с Alyosha и их новорожденной дочкой
Олег Ляшко дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Определен самый ранний симптом COVID-19
Определен самый ранний симптом COVID-19
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Прелестная эстонская модель прибыла покорять Чернигов
Жена Дмитрия Комарова поделилась оригинальным рецептом десерта
Жена Дмитрия Комарова поделилась оригинальным рецептом десерта
Корейская Кардашьян сняла белье и показала настоящий размер
Корейская Кардашьян сняла белье и показала настоящий размер

Популярные статьи

Сегодня, 15:10Шоу-бизнес

Жан-Клод Ван Дамм в Киеве: где и с кем живет актер в столице

Сегодня, 14:53Food

Как запечь яблоки с изюмом и медом

Сегодня, 12:55Стиль

Готовимся к празднику: где купить самую красивую украинскую вышиванку

Сегодня, 11:36Fun

Выплывший из Балтийского моря кабан переполошил отдыхающих на пляже: видео

Сегодня, 10:27Food

Яблочный Спас-2020: что святят на праздник

Сегодня, 10:00Афиша

Ему бы исполнилось 52: лучшие песни и цитаты музыканта Кузьмы Скрябина

Сегодня, 09:31Fun

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото

Сегодня, 08:15Техно

Загадочному поведению Бетельгейзе перед взрывом нашли объяснение

Сегодня, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня 17 августа: Водолея ждет успех, а Рыб – прорыв в профессиональных делах

Вчера, 12:20Food

Домашний соус ткемали на зиму: пошаговый рецепт с видео

Вчера, 10:53Шоу-бизнес

На стиле: Потап и Каменских показали, как проводят выходной в центре Киева

Вчера, 06:20Психология

Гороскоп на неделю 16-22 августа: все знаки зодиака

15 августаТехно

Космический аппарат NASA прислал завораживающие снимки с Марса

15 августаFood

Заготовки из баклажанов на зиму: пять лучших рецептов

14 августаШоу-бизнес

Умерла исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова

14 августаАктуально

Покажите свои кулинарные шедевры с помощью Huawei P40 lite

Новости партнеров

Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Фото свадьбы Макаревича слили в сеть, невеста на 30 лет моложе
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Сын Бекхэма сыграет громкую еврейскую свадьбу
Блогер рассказала, как позировать, чтобы выглядеть идеально
Блогер рассказала, как позировать, чтобы выглядеть идеально
Дочь Кличко разрисовала макет беременного животика мамы (фото)
Дочь Кличко разрисовала макет беременного животика мамы (фото)
Дочь Галкина и Пугачевой поразила выходкой в авто: видео
Дочь Галкина и Пугачевой поразила выходкой в авто: видео
Волочкова показала, как веселится с Джигурдой у себя дома
Волочкова показала, как веселится с Джигурдой у себя дома
Лорак рядом с Крутым ошеломила счастливым видом до пластики
Лорак рядом с Крутым ошеломила счастливым видом до пластики

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять