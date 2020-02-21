Олег Панюта поздравил украинцев с Международным днем ​​родного языка

Телеведущий вспомнил истории из детства

21 февраля в мире и Украине отмечают День родного языка. По этому случаю известный ведущий новостей "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" Олег Панюта на своей странице в Facebook поздравил своих подписчиков и вспомнил интересные истории из детства, связанные с украинским языком.

Ведущий рассказал, что его путь к изучению украинского языка был достаточно длинным и непростым, поскольку он родился и вырос в Крыму, где на украинском почти никто не разговаривал.

"Имея в роду украинцев от деда-прадеда – родился и вырос в Крыму, где украинский язык был еще одним предметом для изучения в школе, неким "приложением", которым негде было воспользоваться", – рассказал ведущий Олег Панюта.

Телеведущий Олег Панюта Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также тележурналист поделился интересными и забавными историями из детства, о которых сейчас вспоминает с улыбкой:

"Как-то во время летних каникул в деревне меня бабушка отправила на кухню за спичками (укр. сірниками), а я обшарил все кастрюли в поисках "сырников". Или – экскурсия во Львов в шестом классе и предупреждения от взрослых: "Не вздумайте ТАМ говорить по-русски!". Разве после такого мы смотрели на красоту города? Только по сторонам, в ожидании, что сейчас "придут и набьют".

Олег Панюта признался, что и сейчас не всегда общается на украинском языке, но понимает всю его силу и важность для украинского народа.

"Я понимаю, что родной язык – самое мощное оружие в борьбе за Украину, за ее счастливое будущее. С праздником!", – поздравил украинский ведущий.

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