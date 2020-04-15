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Олег Панюта: "Жена собирает рецепты пасхальных куличей"

Телеведущий рассказал, что неволей придется отказаться от многих традиций

Марина Попович
Сегодня, 10:00

Телеведущий новостей "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина" Олег Панюта рассказал, что подготовка к Пасхе активно продолжается и неволей придется отказаться от многих традиций, однако основные атрибуты праздника будут сохранены.

"К Пасхе уже начали готовиться: то уборка в доме, то во дворе, мойка окон, а еще традиционные стирка тюль и штор. Уже почти все готово", – рассказывает Олег Панюта.

Телеведущий Олег Панюта с семьей
Телеведущий Олег Панюта с семьей
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеведущий отметил, что в связи с карантином и определенными ограничениями придется менять некоторые традиции, однако праздничный пасхальный стол обязательно будет накрыт и самые близкие будут рядом.

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"Пока я не знаю, как мы будем освящать куличи и пасхальные вкусности. Последние 20 лет мы с семьей ходили в старинную казацкую церковь в Фастове, где проживают родственники жены. Очевидно, в этом году впервые придется изменить традицию, к сожалению. Но праздничный стол непременно должен быть. Жена активно собирает рецепты куличей – хочет нас удивить. Аня включила всю фантазию и творчество в росписи яиц. Каждый год мы еще запекали колбасу, но на этот раз не решили еще, будем ли: с магазина невкусно, а домашнего сейчас не найти", – поделился ведущий Олег Панюта.

Олег Панюта рассказал о своем первом телевизионном опыте – видео:

Напомним, ранее мы делились семейным рецептом кулича от ведущего Максима Сикоры.

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