Олег Скрипка ко Дню Независимости: "Советский Союз был пространством невозможного"

Музыкант выступил на праздничном концерте во Львове

Олег Скрипка. Фото: facebook.com/vopli

За кулисами праздничного концерта "Музыкальная платформа", который покажут 24 августа в 23:30 в эфире телеканала "Украина", лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка в комментарии Сегодня.Lifestyle рассказал о том, как, на его взгляд, независимость Украины повлияла на музыкальную сферу в нашей стране и что он делал, если бы ему пришлось развивать карьеру во времена СССР.

"Я родился в особом пространстве – в Советском союзе. Его популярно называть "пространством несвободы", для меня он также был "пространством невозможного". Когда ты не можешь себя полностью реализовать, почувствовать, кем ты есть на самом деле. Невозможно было писать то, что чувствуешь и хочешь исполнять", – говорит Олег.

Вопли Видоплясова Фото: facebook.com/vopli

Он также признался, что в период независимости Украины возможностей для самореализации украинских музыкантов стало намного больше: "В Украине постепенно, не так быстро, как хотелось бы, восстанавливается пространство возможностей. Например, у нас уже есть возможность услышать иностранных исполнителей, которые приезжают к нам в Украину. У нас есть возможность поехать за границу и выступить на фестивалях, есть возможность принимать участие в разных проектах", – объяснил музыкант.

Олег Скрипка Фото: facebook.com/vopli

Олег также признался, что подобного рода концерты ( "Музыкальная платформа" – ред.) трудно было представить во времена СССР: "Мы не могли представить себе концерт на стадионе, где будет выступать большое количество украинских исполнителей, что мы будем бороться за то, чтобы на радио звучали украинские песни и победим. На самом деле, очень много удивительных вещей происходит сегодня и главное – осознавать это".

Мы также поинтересовались у лидера группы "Вопли Видоплясова", что бы он делал, если бы ему пришлось развивать музыкальную карьеру во времена СССР: "Мы достигли определенного успеха еще при Союзе именно благодаря украинским песням. Думаю, что мы бы исполняли украинские песни, но это был бы какой-нибудь андеграунд, альтернатива. А сегодня мы находимся в авангарде рок-движения Украины".