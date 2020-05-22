Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Олег Скрипка представил англоязычную версию песни "Два кольори"

Сегодня, 15:17

Композицию Two colors артист презентовал ко Дню вышиванки

Специально ко Дню вышиванки и собственному дню рождения основатель украинского рока, вокалист, автор песен, лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка спел на английском и представил новый взгляд на песню "Два кольори".

"Два кольори" – культовая украинская песня, которая была написана еще в 1964 году, в тот же самый год, когда родился Олег Скрипка. Строки "Червоне — то любов, а чорне — то журба" авторства прекрасного песенника Дмитрия Павлычко известны как в Украине, так и далеко за ее пределами.

Олег Скрипка
Олег Скрипка
Фото: пресс-служба

Олег Скрипка считает, что это знаковое произведение для украинского рода, но ценности, заложенные в нем, объединяют украинцев с жителями всей планеты. Любовь к родной матери, родному дому, непростые жизненные пути – понятие известны всем. Поэтому Олег решил сделать эти гениальные строки понятными для жителей всех стран.

День вышиванки сегодня стал мировым событием, многие города мира за пределами Украины поддерживают этот прекрасный праздник. Теперь, можно сказать, это международный праздник имеет свой гимн. Да и песня приобрела современное звучание, потому объединит еще и людей разных поколений.

И именно в День вышиванки, 21 мая состоялась эксклюзивная премьера Two colors за рубежом – на радио в США, Великобритании и Австралии.

Слушайте композицию Олега Скрипки – Two colors онлайн:

Ранее мы писали о зарубежных фильмах, в которых персонажи надевали украинскую вышиванку.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Звонки по телефону и онлайн-уроки: как артисты зарабатывают на карантине KHAYAT выпустил новый хит «Говорила» - первый авторский трек с аккордеоном День рождения Джо Кокера: ТОП-7 легендарных хитов рок-певца
Олег Скрипка певец Воплі Відоплясова
Реклама

Новости партнеров

Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
Почему надо пить воду с медом и лимоном по утрам: 6 причин
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
В якому віці починається старість? Несподівана відповідь вчених
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради
Досі не забув: найкрасивіший український актор розповів про зради

Популярные статьи

Сегодня, 11:10Events

Открытки с именинами Николая: поздравления с Днем ангела

Сегодня, 10:42Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 05:05Fun

22 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 15:08Fun

21 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 10:32Fun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Вчера, 09:07Стиль

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

Вчера, 08:03Шоу-бизнес

Стройная и стильная: супруг Аллы Пугачевой поделился новым видео с певицей

Вчера, 05:54Fun

Ученые показали на видео удивительное животное, вымершее 84 года назад

20 маяШоу-бизнес

Полина Гагарина, Лолита Милявская и Павел Прилучный: знаменитостей накрыло цунами разводов

20 маяШоу-бизнес

Just married: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

20 маяШоу-бизнес

Никита Добрынин и Дарья Квиткова поженились: первые фото и видео молодоженов

20 маяFood

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

20 маяWellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

20 маяFun

Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни

20 маяFun

Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

19 маяЭксклюзив

"Киевский" торт, фамилия мужа и короткое платье: подробности росписи Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Новости партнеров

В Сети начали догадываться, что случилось с Заворотнюк
В Сети начали догадываться, что случилось с Заворотнюк
Видео. Свитолина показала зажигательный танец
Видео. Свитолина показала зажигательный танец
Израильский врач назвал новый симптом коронавируса
Израильский врач назвал новый симптом коронавируса
"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые станет отцом (видео)
Галкин показал Аллу Пугачеву в коротких шортах
Галкин показал Аллу Пугачеву в коротких шортах
В Сети появилось новое доказательство пластики 72-летней Ротару
В Сети появилось новое доказательство пластики 72-летней Ротару
Вчені назвали популярний напій, який подовжує життя
Вчені назвали популярний напій, який подовжує життя
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити
Щоб це дерево приносило гроші, його треба правильно поставити