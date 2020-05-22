Олег Скрипка представил англоязычную версию песни "Два кольори"

Композицию Two colors артист презентовал ко Дню вышиванки

Специально ко Дню вышиванки и собственному дню рождения основатель украинского рока, вокалист, автор песен, лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка спел на английском и представил новый взгляд на песню "Два кольори".

"Два кольори" – культовая украинская песня, которая была написана еще в 1964 году, в тот же самый год, когда родился Олег Скрипка. Строки "Червоне — то любов, а чорне — то журба" авторства прекрасного песенника Дмитрия Павлычко известны как в Украине, так и далеко за ее пределами.

Олег Скрипка Фото: пресс-служба

Олег Скрипка считает, что это знаковое произведение для украинского рода, но ценности, заложенные в нем, объединяют украинцев с жителями всей планеты. Любовь к родной матери, родному дому, непростые жизненные пути – понятие известны всем. Поэтому Олег решил сделать эти гениальные строки понятными для жителей всех стран.

День вышиванки сегодня стал мировым событием, многие города мира за пределами Украины поддерживают этот прекрасный праздник. Теперь, можно сказать, это международный праздник имеет свой гимн. Да и песня приобрела современное звучание, потому объединит еще и людей разных поколений.

И именно в День вышиванки, 21 мая состоялась эксклюзивная премьера Two colors за рубежом – на радио в США, Великобритании и Австралии.

Слушайте композицию Олега Скрипки – Two colors онлайн:

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