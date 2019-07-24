"Я подсела": кого из звезд любовь к кофе довела до больницы

Олег Винник, ALYOSHA и Оля Цибульская рассказали о своем отношении к кофе

Сегодня праздник кофеманов. 81 год назад началась массовая продажа растворимого кофе. Новинка поспособствовала тому, что горький напиток буквально захватил мир. Кофе любят за вкус, а главное за то, что он бодрит. То, что и нужно звездам с их бешеным ритмом жизни. ALEKSEEV, Оля Цибульская и Дмитрий Коляденко на камеру начали расхваливать исключительно натуральный кофе. Но неужели никто никогда не пил растворимый?

"Я много лет пил растворимый кофе, потому что у меня не было дома настоящей кофемолки, потом мне кто-то подарил кофемолку и кофеварку. Но мне не понравился запах натурального кофе, – признается Дмитрий Коляденко в эфире "Ранку з Україною". – Как-то мне врачи говорили, что много кофе пить нельзя, но чашечка в день – окей, две – самое оно! То говорят, что это вредно, то – что полезно, но, когда человек чего-то хочет – надо есть или пить!".

Дима Коляденко Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

Некоторым звездам, что натуральный, что растворимый – неважно.

"Мы на спорте сейчас, если судить по нашим лицам", – говорит продюсер и певец Потап в эфире телеканала "Украина". – Лучше попить воды и выйти на сцену, у нас такой концерт, как кардио-тренировки, поэтому мы ничем сильно не балуемся".

Олег Винник к кофе относится уравновешенно. Певец не считает напиток таким уже чудодейственным.

"Я никогда не понимал, как это: "Я сейчас выпью кофе и не буду спать или наоборот. Рано встать, выпить кофе и быть таким бодрячком", – поделился Олег Винник за кулисами праздничного концерта "З Днем народження, Україно!".

Alyosha Фото: instagram.com/alyoshasinger

И нашлись среди звезд и настоящие сторонники кофе, которые вряд ли могут представить день без любимого напитка.

"Он мне помогает жить и быть в бодром состоянии", – поделилась Alyosha.

Любовь к кофе имеет и обратную сторону. Оля Цибульская почувствовала это на себе.

Оля Цибульская Фото: instagram.com/cybulskaya

"Я подсела так, что дошла до восьми чашек в день. Затем, когда на сцене начало вылетать сердце, врач сказал, что восемь – это много. Теперь я 3-4 чашки кофе могу выпить за день и перешла на маленькие порции", – признается Оля Цибульская в эфире "Ранку з Україною".

Так сколько чашек кофе в день пить безопасно? Участник группы "RUMBERO'S" Амадор Лопес дает несколько советов.

"Максимум в день – это две чашки. Максимум! Иногда получается, что ты не спишь и тогда нужно немножко больше. Но старайтесь не увлекаться. Кофе в меру – это всегда хорошо, это может регулировать давление", – говорит Амадор Лопес в эфире телеканала "Украина".

Амадор Лопес Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Он также рассказывает, как хитрит, чтобы выпить немного больше кофе.

"Старайтесь пить кофе с молоком, так как молоко немного его смягчает. Но иногда это можно считать за прием пищи, ведь организм воспринимает это, как пищу и начинает переваривать не просто как напиток", – говорит артист.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько чашек кофе можно выпивать в день.

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