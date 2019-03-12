Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Олег Винник дал концерт в Одессе и признался, с какими трудностями столкнулся

Олег Винник объяснил, почему артисты редко соглашаются выступать в одесском Дворце Спорта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:26
Олег Винник дал концерт в Одессе
Олег Винник дал концерт в Одессе
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник, который недавно спел фрагмент из песни "Вовчиця" на немецком языке, собрал почти шесть тысяч зрителей на сольном концерте. 8 марта артист сделал подарок всем женщинам и сыграл концерт во Дворце Спорта, в котором, кстати, артисты изредка выступают из-за холодного зала и плохого обустройства помещения. Ради своих поклонниц Винник взялся исправлять эту ситуацию.

"Мы привезли с собой из Киева реально крутые аппараты, выставляли все здесь, и обогревался этот зал. Но мне кажется, что сегодня немного переборщили. Потому что было так жарко, что я до сих пор весь мокрый. Я на бэк-вокалистку смотрел, она вся мокрая была. Да, немного перетопили, но мне кажется, одесситы оценили", – комментирует концерт Олег Винник.

Олег Винник дал концерт в Одессе
Видео: Канал "Украина"

С журналисткой "Зіркового шляху" Винник поделился сокровенным. Певец прокомментировал все мифы о себе, а также ответил на вопрос, который так волнует его поклонниц: есть ли у него дети.

О чем еще эксклюзивно рассказал артист в Одессе – увидите лишь в "Зірковому шляху", уже скоро в рубрике "На каву із зіркою".

К слову, недавно Олег Винник рассказал о первом поцелуе и признался, что это было больно.

Ранее мы писали, что в Киеве состоялся большой сольный концерт Натальи Могилевской. Этим выступлением певица стартовала большой тур по городам Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Украинский голос с интернациональным звучанием: TAYANNA отыграла первый сольный концерт в Киеве "Ту Аллу она уже сама не помнит": Максим Галкин о предстоящем концерте жены Цибульская покажет сына, а Бабкин представит клип - чем удивят нас звезды весной
Одесса концерт олег винник
Реклама

Новости партнеров

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Кто она: самая популярная девушка в Instagram
Кто она: самая популярная девушка в Instagram
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Горе-модницы: купальники, которые не идут никому
Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman
Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Популярные статьи

Вчера, 13:24Техно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

Вчера, 12:41Fun

Студентка узнала про беременность во время схваток: она все объяснила

Вчера, 12:13Fun

"Самую красивую официантку" сняли на видео

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

"Голос країни 9": Потап серьезно поссорился с Даном Баланом

Вчера, 09:57Fun

Телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире: фото

Вчера, 08:26Fun

Кит случайно проглотил мужчину и выплюнул его обратно: появилось видео

Вчера, 08:00Fun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

Вчера, 07:41Wellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

10 мартаШоу-бизнес

Победившая рак Евгения Власова стала "мамой"

10 мартаТехно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

10 мартаСтиль

Беременная Меган Маркл подчеркнула формы мини-платьем

10 мартаШоу-бизнес

Умер звезда "Санта-Барбары" Джед Аллан

10 мартаШоу-бизнес

Она сказала "да": Дженнифер Лопес  в четвертый раз выходит замуж

10 мартаТехно

В Windows 7 нашли опасную уязвимость

10 мартаАфиша

Женщина-огонь или как стать супервумен! Обзор фильма "Капитан Марвел"

10 мартаFood

"МастерШеф. Профессионалы": во втором выпуске стали известны имена участников шоу

Новости партнеров

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»
Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет
Бывшая «Юная мисс вселенная» умерла в 19 лет
45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха
45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха
Анна Седокова: когда внесла первый взнос за ипотеку, ревели все
Анна Седокова: когда внесла первый взнос за ипотеку, ревели все
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию
Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев
5 модных вещей, которые убивали своих владельцев