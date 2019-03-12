Олег Винник дал концерт в Одессе и признался, с какими трудностями столкнулся

Олег Винник объяснил, почему артисты редко соглашаются выступать в одесском Дворце Спорта

Олег Винник дал концерт в Одессе Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник, который недавно спел фрагмент из песни "Вовчиця" на немецком языке, собрал почти шесть тысяч зрителей на сольном концерте. 8 марта артист сделал подарок всем женщинам и сыграл концерт во Дворце Спорта, в котором, кстати, артисты изредка выступают из-за холодного зала и плохого обустройства помещения. Ради своих поклонниц Винник взялся исправлять эту ситуацию.

"Мы привезли с собой из Киева реально крутые аппараты, выставляли все здесь, и обогревался этот зал. Но мне кажется, что сегодня немного переборщили. Потому что было так жарко, что я до сих пор весь мокрый. Я на бэк-вокалистку смотрел, она вся мокрая была. Да, немного перетопили, но мне кажется, одесситы оценили", – комментирует концерт Олег Винник.

Олег Винник дал концерт в Одессе Видео: Канал "Украина"

С журналисткой "Зіркового шляху" Винник поделился сокровенным. Певец прокомментировал все мифы о себе, а также ответил на вопрос, который так волнует его поклонниц: есть ли у него дети.

О чем еще эксклюзивно рассказал артист в Одессе – увидите лишь в "Зірковому шляху", уже скоро в рубрике "На каву із зіркою".

К слову, недавно Олег Винник рассказал о первом поцелуе и признался, что это было больно.

Ранее мы писали, что в Киеве состоялся большой сольный концерт Натальи Могилевской. Этим выступлением певица стартовала большой тур по городам Украины.

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