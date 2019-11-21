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Олег Винник, DZIDZIO и Серега возвращаются на "Танці з зірками"

Победитель определится уже в это воскресенье, 24 ноября

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 19:31
Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В это воскресенье в 21:00 состоится долгожданный суперфинал "Танців з зірками". Пока телезрители с нетерпением ждут объявления пары-победителя сезона, ярких постановок и зажигательных номеров, команда проекта приготовила несколько сюрпризов. Имена звезд, которые выступят с перфомансом, до сих пор держатся в тайне.

На шоу будут приглашены многие известные артисты украинского шоу-бизнеса. Так, на этот раз балкон будут вести поочередно сразу несколько ведущих. Поклонницы шоу снова увидят популярного певца Олега Винника. Ради поддержки своих коллег по паркету на проект вернутся DZIDZIO и Серега. Они также будут встречать участников после выступлений и первыми услышат оценки судей. К звездам также присоединится украинская певица Ольга Горбачева и солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина.

"Танці з зірками 2019": судьи шоу
"Танці з зірками 2019": судьи шоу
Фото: пресс-служба

Напомним, в женском суперфинале победителем станет та пара, которая наберет наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей за все выступления и зрительского голосования. Поклонники уже успели назвать самой техничной парой Анну Ризатдинову и Александра Прохорова. Именно их танцы довольно часто покоряли судей проекта, которые неоднократно высоко оценивали выступления спортсменки. Самыми страстными считаются Ксения Мишина и Женя Кот. Их чувства и сексуальность были неотъемлемой частью всех выступлений. А народной любовью сезона стала Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, трогательные выступления пары не оставляют равнодушным никого и всегда сопровождаются громкими аплодисментами и овациями.

Справятся ли звезды со сверхсложным финальным заданием, и кто станет победителем "Танців з зірками", поклонники шоу узнают уже в это воскресенье в 21:00. Ранее мы также рассказали, как прошел полуфинал "Танців з зірками 2019".

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