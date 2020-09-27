Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Олег Винник и его партнерша по танцам заразились коронавирусом

Сегодня, 23:07

Об этом рассказали в прямом эфире шоу "Танці з зірками"

Популярный певец Олег Винник заразился коронавирусом. Об этом в прямом эфире шоу "Танці з зірками" сообщил ведущий Юрий Горбунов.

У певца двусторонняя пневмония. Также инфекцию подхватила партнерша Винника по танцам Алена Шоптенко.

Напомним, ранее Олег Винник показал страстные фото с Аленой Шоптенко во время подготовки к шоу.

До Винника и Шоптенко коронавирусом болела другая пара звездных танцоров – Ольга Фреймут и ее партнер. Однако телеведущая не прекращала тренировок и участвовала в шоу дистанционно.

В начале сентября Фреймут поделилась с поклонниками радостной новостью – она поборола коронавирус. Однако рассказала, что пребывала в очень тяжелом состоянии во время болезни.

Олег Винник дав концерт в рідному селі
Видео: пресс-служба телеканала "Украина"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
коронавирус Олег Винник Танці з зірками
Реклама

Новости партнеров

"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки

Популярные статьи

Вчера, 09:45Wellness

Как определить, что в составе мяса есть клей. Оказывается, это распространено

Вчера, 08:18Events

Поздравления с Воздвижением Креста Господня с красивыми открытками, стихами и СМС

Вчера, 07:16Fun

Воздвижение Креста Господня-2020: что нельзя делать в этот праздник

Вчера, 06:57Events

Воздвижение Креста Господня-2020: история, приметы и традиции

Вчера, 05:38Психология

Гороскоп на сегодня 27 сентября: Тельцу нужно следить за своими словами, а Близнецам – чаще улыбаться

Вчера, 05:05Events

27 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 04:05Events

Воздвижение Креста Господня: поздравительные картинки, открытки и стихи

25 сентябряТехно

Война за TikTok. Почему Дональд Трамп так озабочен сервисом для абсурдных видео

25 сентябряFun

Невероятное открытие: украинские археологи нашли 700-летнюю крепость (видео)

25 сентябряFun

Самые модные джинсы осени 2020 года можно сделать дома: рассказываем как (видео)

25 сентябряШоу-бизнес

История любви Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс. Влюбленных, родившихся в один день

25 сентябряАфиша

5 лучших перевоплощений Уилла Смита в кино

25 сентябряFun

Политик во время Zoom-встречи поставила перед камерой свое фото и отлучилась: видео

25 сентябряПсихология

Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три

25 сентябряFun

Фото дня. Потерянная доска серфингиста из США неожиданно нашлась на другом конце планеты

25 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 25 сентября: Львам необходима пешая прогулка, а Девам – общество любимого человека

Новости партнеров

Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Конфликт Фреймут с Ефросининой вышел на новый, жесткий уровень
Конфликт Фреймут с Ефросининой вышел на новый, жесткий уровень
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Російська Кардашьян не змогла приховати гідності в купальнику
Дівчина дня. Українська тенісистка Марина Чернишова
Дівчина дня. Українська тенісистка Марина Чернишова
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Приголомшлива дружина футболіста Маріуполя. Чудова фізична форма
Приголомшлива дружина футболіста Маріуполя. Чудова фізична форма
Лиза Галкина восхитила сборами в школу, кадры облетели сеть
Лиза Галкина восхитила сборами в школу, кадры облетели сеть

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять