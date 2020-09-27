Олег Винник и его партнерша по танцам заразились коронавирусом
Об этом рассказали в прямом эфире шоу "Танці з зірками"
Популярный певец Олег Винник заразился коронавирусом. Об этом в прямом эфире шоу "Танці з зірками" сообщил ведущий Юрий Горбунов.
У певца двусторонняя пневмония. Также инфекцию подхватила партнерша Винника по танцам Алена Шоптенко.
Напомним, ранее Олег Винник показал страстные фото с Аленой Шоптенко во время подготовки к шоу.
До Винника и Шоптенко коронавирусом болела другая пара звездных танцоров – Ольга Фреймут и ее партнер. Однако телеведущая не прекращала тренировок и участвовала в шоу дистанционно.
В начале сентября Фреймут поделилась с поклонниками радостной новостью – она поборола коронавирус. Однако рассказала, что пребывала в очень тяжелом состоянии во время болезни.
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