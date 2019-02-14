Олег Винник исполнил фрагмент песни "Вовчиця" на немецком языке

Артист спел несколько фраз из знаменитого хита

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Программа "Ранок з Україною", которая выходит на канале "Украина" по будням в 6:30, провела день с популярным артистом Олегом Винником в Берлине. В эксклюзивном интервью Олег Винник рассказал, где его можно встретить в Берлине, а также спел свой хит "Вовчиця" на немецком языке.

Олега Винника на улицах Киева не встретишь. Певец признается – в Украине поклонники ему буквально не дают прохода. А вот в Берлине, где он прожил много лет, специально для зрителей "Ранку з Україною" артист провел экскурсию по городу. Олег Винник познакомил с театром, где он играл в мюзиклах, спел арию и показал свои любимые места в Берлине – где продается самое вкусное мороженое и где он любит ужинать.Также популярный артист спел фрагмент своего хита "Вовчиця" на немецком языке.

Напомним, Сегодня.Lifestyle пообщался с Олегом Винником и узнал у него много интересного. Так, Олег рассказал нам, как создавал трек "Вовчиця", сколько максимально весил в своей жизни и о любимых шутках о себе.

Ранее мы сообщали, что отчаянная фанатка Олега Винника "вырезала" его имя у себя на руке.

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