Олег Винник попал в базу сайта "Миротворец"

Певец принял участие в российской акции

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник внесен в базу сайта "Миротворец". Это случилось после того, как артист поддержал российскую акцию #ВСЕММИР. Отметим, проект организован российской группой "МИР 512", а Олег Винник – единственный представитель украинского шоу-бизнеса.

Олег Винник запустил собственный ювелирный бренд. Детали в сюжете:

Так, "Миротворец" включил в базу Олега Винника вчера, 26 сентября. Причиной стало участие в российской акции, об этом говорится на сайте: "Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #ВсемМир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину".

myrotvorets.center

"Российские звезды, которые поддержали силовой захват российскими войсками Крыма, а потом российскую агрессию на украинском Донбассе, сняли издевательский клип, в котором поют о том, что хотят мира. В этом ролике появился также украинский певец Олег Винник", – отмечается на сайте "Миротворец".

Отметим, пресс-служба Олега Винника ранее прокомментировала участие певца в российской акции, а также разъяснила его гражданскую позицию.

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