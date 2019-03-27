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Олег Винник предстал в новом необычном образе

На создание образа понадобилось порядка 6-ти часов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:19
Олег Винник Фото: пресс-служба
Олег Винник
Фото: пресс-служба

Олег Винник решил дать возможность своим поклонникам угадать, на какую песню он представит новый клип. С таким предложением артист обратился к подписчикам на странице в Instagram, опубликовав довольно необычные фото. На снимках исполнитель предстает в неожиданном образе: в костюме испанского кабальеро и с длинными волосами.

"Артисты должны "перевоплощаться". В первую очередь, это интересно – посмотреть на себя в другом амплуа. К каждому новому образу, который мне предлагают стилисты, я отношусь с самоиронией. Более того, считаю, что в моем творчестве должен присутствовать юмор", – отмечает Олег Винник. На создание образа понадобилось порядка 6-ти часов.

Олег Винник Фото: пресс-служба
Олег Винник Фото: пресс-служба

"Я примерно представлял, как буду выглядеть в новом клипе, однако, признаться, конечный результат меня удивил. Получилось довольно необычно. Но почему бы и нет? Для меня главное, чтобы все было гармонично, чтобы зритель поверил, и чтобы целостная картинка ни у кого не вызывала сомнений", – поделился певец.

На какую песню Олег Винник готовит новую видеоработу, станет известно в ближайшие дни на YouTube-канале артиста и его официальных страницах в соцсетях.

Олег Винник Фото: пресс-служба
Олег Винник Фото: пресс-служба

Ранее мы сообщали, почему Олег Винник перенес концерт во Львове.

Напомним, Олег Винник дал концерт в Одессе и признался, с какими трудностями столкнулся.

Как Олег Винник зажег в Одессе – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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