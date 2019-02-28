Олег Винник презентовал долгожданный клип с Сумской и Роговцевой

Артист представил видео на песню "Роксолана"

Олег Винник Фото: пресс-слжуба артиста

Сегодня на официальном YouTube-канале Олега Винника состоялся релиз клипа "Роксолана". Тема, затронутая в видео, актуальна для украинцев разных поколений на протяжении многих лет.

"Проживая за границей, я наблюдал множество судеб девушек, женщин, которые и есть теми самыми "Роксоланами", впрочем, как и я в свое время. Которые покидают Родину с целью заработать, сделать жизнь своих близких дома, в Украине, лучше. Мне больно, когда я думаю об этом. И, наконец, могу показать в клипе свои переживания, – отмечает Олег Винник. – "Надеюсь, это видео увидят люди, которые проводят свою жизнь за границей. Очень хочу, чтобы все мы, украинцы, оставались в своей стране, здесь совершали свое дело и здесь строили свою судьбу".

Ролик снимали в течение двух дней на шести локациях. Перед зрителем разворачиваются три сюжетные линии: истории жены состоятельного иностранца, официантки, няни.

"В нашем клипе очень много эмоций", – говорит режиссер Елена Винярская, с которой Винник снял уже не одно видео. – "Это эмоции женщин разного возраста, разного социального статуса, эмигрировавших за границу в поисках "лучшей жизни". В процессе съемок было задействовано десять героев. Среди них – легенды театра и кино Ольга Сумская, Ада Роговцева, актриса Вера Кобзарь, директор оргкомитета "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова и другие.

Напомним, Олег Винник рассказал о роли, в которой ему отказали.

Ранее мы сообщали, что отчаянная фанатка Олега Винника "вырезала" его имя у себя на руке.

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