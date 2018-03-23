Олег Винник признался, как часто красит волосы

Винник также рассказал, как ухаживает за лицом

Олег Винник. Фото: канал "Украина"

В программе "Ранок з Україною", которая выходит в эфире канала "Украина" по будням в 6:30 с ведущими Лилией Ребрик и Григорием Германом, украинский певец и автор песен Олег Винник рассказал, как он ухаживает за своими волосами и с чего начинается его день.

Прическе певца завидуют не только женщины, но и мужчины. В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною" Олег Винник признался, что это не его натуральный цвет, а поэтому ему часто приходится краситься. "Я крашусь, потому что в течение 2 недель выгораю: становлюсь, как лев – желтый-желтый, – говорит Олег Винник. – Мне нравится и практичнее с хвостиком, но те, кто привык ко мне с распущенными волосами, начали бояться: "А что Винник с ними сделал?", "А что, он больше не выйдет с такими волосами?" Поэтому я все-таки решил снова подстричься".

В эфире канала "Украина" Винник рассказал, как ухаживает за лицом. Оказывается, никаких масок он не делает. Только для того, чтобы проснуться, использует лед. "Чтобы проснуться, беру лед. Если утром есть время, люблю принять ванну, полежать в теплой воде хотя бы минут 10", – раскрыл секрет удачного начала дня певец.

Напомним, недавно в эфире канала "Украина" вышло обновленное шоу "Ранок з Україною", основная идея и слоган которого – "Все тільки починається". Теперь команда программы ежедневно выбирает одну топ-тему, которой посвящен отдельный эфир. Также для весеннего обновления "Ранку з Україною" была построена новая студия и разработана новая графика.

Смотрите информационно-развлекательную программу "Ранок з Україною" с ведущими Лилией Ребрик, Григорием Германом, Светланой Катренко и Сергеем Зениным по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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