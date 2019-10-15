Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Олег Винник признался, как мечтает назвать свою дочь

Певец разоткровенничался во время автограф-сессии с детьми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:15
Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба

Экватор осеннего тура Олега Винника, который объяснил участие в российской акции, с программой "Роксолана" ознаменовался аншлагом в запорожском Дворце спорта "Юность". Несмотря на то, что жители Запорожья в этот день отмечали День города и на улицах проходило множество праздничных мероприятий, концертный зал "Юности" был переполнен поклонниками творчества артиста. Среди них – по доброй традиции приглашенные участники АТО, жены погибших, дети-сироты и представители социально незащищенных слоев населения.

Подробнее об участии Олега Винника в российской акции #ВСЕММИР:

Полномасштабная сцена со стадионных концертов исполнителя переместилась в зал Дворца спорта. Многоуровневый партер позволил всем удобно разместиться и погрузиться в атмосферу шоу. Певец традиционно исполнил знаменитые хиты "Нино", "Счастье", "Вовчиця", "Плен", "Як жити без тебе", не так давно вышедшие, но уже ставшие хитами композиции "Ты в курсе". "Роксолана", "Пчела Майя", а также порадовал зрителей новинками. Особенно ярко публика откликнулась на новую балладу Олега Винника "Сльози на землі".

Помимо концертов, в туре Винник активно занимается спортом, о чем свидетельствуют видеоролики в его Instagram. Кроме того, в Святогорске артист отправился на экскурсию в меловые пещеры, а в Запорожье посетил областной центр социально-психологической реабилитации детей. Встреча проходила в формате детской пресс-конференции.

Украинский певец Олег Винник
Украинский певец Олег Винник
Фото: пресс-служба

В ответе на вопрос о любимом женском имени исполнитель вспомнил ряд своих знаменитых хитов, а во время автограф-сессии удивил признанием: "Если Бог подарит мне девочку, назову ее Жанна", – неожиданно разоткровенничался музыкант.

Отметим, в рамках осенней части тура Олег Винник уже дал семь аншлаговых концертов в центральных и восточных областях Украины. Следующими программу "Роксолана" услышат жители Кривого Рога, Кропивницкого, Николаева, Херсона, Умани и Белой Церкви. Кульминацией тура станет концерт в столичном Дворце спорта, запланированный на 21 ноября.

Ранее мы также писали, что концерт Олега Винника в Сумах оказался под угрозой срыва.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Я была любовницей своего мужа": Оля Полякова раскрыла подробности личной жизни Олег Винник признался, за кого голосовал на президентских выборах Олег Винник объяснил свою гражданскую позицию
Олег Винник дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Котлеты в духовке: когда хочется вкусного, но лень готовить
Котлеты в духовке: когда хочется вкусного, но лень готовить
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
41-річна Ані Лорак показала фігуру в зухвалому міні (фото)
41-річна Ані Лорак показала фігуру в зухвалому міні (фото)

Популярные статьи

Сегодня, 04:58Fun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

Вчера, 18:02Шоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

Вчера, 15:37Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

Вчера, 14:15Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

Вчера, 13:57Fun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

Вчера, 13:28Fun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:35Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

Вчера, 12:23Шоу-бизнес

Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

Вчера, 09:36Fun

День защитника Украины 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Вчера, 09:15Events

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

Вчера, 09:07Шоу-бизнес

41-летняя Лилия Подкопаева восхитила снимком новорожденной дочери

Вчера, 08:46Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 октябряПсихология

Полнолуние 14 октября: почему оно особенное и как себя вести

13 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

13 октябряFun

13 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

12 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала новое заявление

Новости партнеров

Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Котлеты «Цыганские» -
Котлеты «Цыганские» - "пальчики оближешь"
Добавит ноток счастья и радости: Нереально вкусный яблочный пирог
Добавит ноток счастья и радости: Нереально вкусный яблочный пирог
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
В борьбе с депрессией Елена Воробей ударилась в живопись
В борьбе с депрессией Елена Воробей ударилась в живопись