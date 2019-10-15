Олег Винник признался, как мечтает назвать свою дочь

Певец разоткровенничался во время автограф-сессии с детьми

Олег Винник Фото: пресс-служба

Экватор осеннего тура Олега Винника, который объяснил участие в российской акции, с программой "Роксолана" ознаменовался аншлагом в запорожском Дворце спорта "Юность". Несмотря на то, что жители Запорожья в этот день отмечали День города и на улицах проходило множество праздничных мероприятий, концертный зал "Юности" был переполнен поклонниками творчества артиста. Среди них – по доброй традиции приглашенные участники АТО, жены погибших, дети-сироты и представители социально незащищенных слоев населения.

Подробнее об участии Олега Винника в российской акции #ВСЕММИР:

Полномасштабная сцена со стадионных концертов исполнителя переместилась в зал Дворца спорта. Многоуровневый партер позволил всем удобно разместиться и погрузиться в атмосферу шоу. Певец традиционно исполнил знаменитые хиты "Нино", "Счастье", "Вовчиця", "Плен", "Як жити без тебе", не так давно вышедшие, но уже ставшие хитами композиции "Ты в курсе". "Роксолана", "Пчела Майя", а также порадовал зрителей новинками. Особенно ярко публика откликнулась на новую балладу Олега Винника "Сльози на землі".



Помимо концертов, в туре Винник активно занимается спортом, о чем свидетельствуют видеоролики в его Instagram. Кроме того, в Святогорске артист отправился на экскурсию в меловые пещеры, а в Запорожье посетил областной центр социально-психологической реабилитации детей. Встреча проходила в формате детской пресс-конференции.

Украинский певец Олег Винник Фото: пресс-служба

В ответе на вопрос о любимом женском имени исполнитель вспомнил ряд своих знаменитых хитов, а во время автограф-сессии удивил признанием: "Если Бог подарит мне девочку, назову ее Жанна", – неожиданно разоткровенничался музыкант.



Отметим, в рамках осенней части тура Олег Винник уже дал семь аншлаговых концертов в центральных и восточных областях Украины. Следующими программу "Роксолана" услышат жители Кривого Рога, Кропивницкого, Николаева, Херсона, Умани и Белой Церкви. Кульминацией тура станет концерт в столичном Дворце спорта, запланированный на 21 ноября.

Ранее мы также писали, что концерт Олега Винника в Сумах оказался под угрозой срыва.

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