Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

Сейчас певец благодарен родителям

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", популярный украинский певец Олег Винник рассказал о самом сокровенном – отношениях с матерью и первой любви.

От Олега Винника млеют миллионы поклонниц. А он посвящает песни и даже концерты своей единственной... маме! Родители будущую звезду никогда ни к чему не принуждали. Мама позволяла Олегу практически все. Но была история, когда он свою понимающую маму таки довел.

В 14 лет Винник зациклился на покупке мотоцикла. Но родители боялись за жизнь сына, поэтому категорически отказали. В ответ Олег объявил голодовку.

"Я захотел мотоцикл и неделю не ел. Ну и все, мать не удержалась – так прутом меня избила, что у меня там месяц был шрам", – признался Олег Винник в интервью "Ранку з Україною".

Больше с матерью певец так не конфликтовал. Даже когда она отговорила сына от первой любви.

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Мама поняла, что я хочу жениться. Я был еще очень молод и влюбился. Все-таки мать почувствовала, что это не тот случай. Опять могу сказать, что отвели мать и отец, и я за это им очень благодарен", – рассказал артист в эфире телеканала "Украина".

Олег Винник о маме никогда не забывает. Через год после ее потери он решился на концерт в родном селе. И посвятил его памяти самой родной женщины.

"Мама любит. Если она любит, не нужно ничему учить. Значит и любовь будет у тебя в сердце. С этим я иду по жизни и желаю, чтобы у каждого так было", – поделился Олег Винник в интервью.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Напомним, ранее Олег Винник рассказал, как отметил день рождения.

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