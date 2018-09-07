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Олег Винник признался, сколько стоил его первый клип

Клип вышел в 2007 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:41
Олег Винник. Фото: Виктор Окремов
Олег Винник. Фото: Виктор Окремов

Знаменитый украинский певец Олег Винник стала главные героем программы "Зе Интервьюер", ведущей которой является Анатолий Анатолич. В течение передачи артист рассказал многое, в том числе – на какой машине он предпочитает ездить и сколько человек в его охране.

Также Олег Винник признался, сколько стоил его первый клип "Аромат моей мечты". Анатолий Анатолич уточнил у певца, правда ли, что сумма приближается к 100 тыс. долларов, на что артист ответил: "Да, где-то так. Под сотню". Олег признался, что часть суммы внес он сам, другую половину – его нынешний продюсер и друг Александр Горбенко.

Кроме этого Олег отметил, что в то время (2006 год) многие продюсеры отказывались с ним работать и не верили в особую популярность песен артиста.

Напомним, Олег Винник представил стильное лирик-видео на новую песню. Ранее  Олег Винник поделился воспоминаниями о школьных годах.  По словам Олега, он не всегда мог похвастаться хорошим поведением. Но в большинстве случаев, детские "грешки" прощали. 

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