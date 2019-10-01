Олег Винник признался, за кого голосовал на президентских выборах

Певец также считает несправедливым отношение к артистам, выступающим в Крыму

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник недавно попал в громкий скандал – артист принял участие во флешмобе ко Дню мира, однако его видео, без ведома самого Винника, было использовано в российской акции #ВСЕММИР.

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В результате на певца обрушился шквал критики. Более того, Олег Винник попал в базу сайта "Миротворец". 1 октября исполнитель решил расставить все точки над "і" в рамках пресс-конференции с представителями телевидения. На вопрос, чей Крым, Олег Винник заявил: "Крым – мой". Однако исполнитель недоумевает, почему граждане Украины могут ездить отдыхать на полуостров, в то время как артистов, выступивших в Крыму, считают предателями.

"Законами руководят люди, которые их придумывают, и мы должны закон уважать и жить по закону, я этого очень хочу. Насколько я знаю сегодня, наши соотечественники имеют право ехать в Крым и там отдыхать. Но, опять-таки, я, который начинал в 11 или 12 году в "Юбилейном" выступать в Крыму, я могу сейчас как артист поехать в Крым и для наших соотечественников сделать концерт? Все говорят "Крым наш", но если поедет туда украинский артист и выступит для наших людей, то кем он будет? Предателем? Почему мы там покупаться имеем право сегодня, а выступить не имеем?", – недоумевает певец.

Украинский певец Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник также отметил, что мечтает об окончании войны, а также признался, что на выборах голосовал за нового Президента.

"Я голосовал за нового Президента с верой в то, что он восстановит мир в этой стране. Я голосовал за мир, и я верю, что мир будет. Я желаю, чтобы это случилось именно при этом Президенте. Пять лет войны — это слишком много", – сказал Винник.

Напомним, украинский певец Олег Винник принял участие в акции #ВСЕММИР, организованной российской группой "МИР 519". Проект проходил под лозунгом "Прими решение и скажи другим". Отметим, что Олег Винник является единственным участником акции среди представителей украинского шоу-бизнеса, поэтому в адрес певца посыпались негативные комментарии пользователей сети.

В проекте приняли участие многие российские звезды, среди которых певица Валерия, журналист Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой и другие. Большинство участников проекта в свое время поддержали аннексию Крыма, а также политику президента РФ Владимира Путина относительно Украины.

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