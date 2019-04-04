Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Артист признался, что его обижают сплетни на эту тему

Олег Винник Фото: пресс-служба артиста

В рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" знаменитый украинский певец Олег Винник развенчал все мифы и прокомментировал слухи о себе. Так, журналистам удалось узнать, делал ли артист пластические операции, использовал ли фонограмму на концертах, есть ли у Олега Винника дети и как он общается с родными.

Олег Винник перенес концерт во Львове Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Кроме вышеперечисленных, в сети ходили слухи о нетрадиционной ориентации певца. В разговоре с ведущей "кава з перцем" артист прокомментировал сплетни: "Знаешь, честно говоря, у меня есть что скрывать. У меня есть чем дорожить. И я настолько счастливый и богатый человек в этом плане, что у меня есть это родное, сокровенное, о чем я не хочу говорить. Есть что скрывать, но ориентацию…".

На вопрос ведущей о том, обижают ли его такие слухи, артист ответил: "Я думаю, для каждого мужчины – это обидно. Для каждого. Просто как ты с этим справляешься. Кто-то же может, знаешь, такие вещи не выдержать... Я думаю, что с нашими украинскими мужчинами с этим шутить не нужно (смеется)".

Напомним, Олег Винник рассказал о первом поцелуе.

Смотрите видео о том, как Олег Винник "зажег" в Одессе:

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