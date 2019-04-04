Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Олег Винник прокомментировал слухи о своей ориентации

Артист признался, что его обижают сплетни на эту тему

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Олег Винник Фото: пресс-служба артиста
Олег Винник
Фото: пресс-служба артиста

В рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" знаменитый украинский певец Олег Винник развенчал все мифы и прокомментировал слухи о себе. Так, журналистам удалось узнать, делал ли артист пластические операции, использовал ли фонограмму на концертах, есть ли у Олега Винника дети и как он общается с родными.

Олег Винник перенес концерт во Львове
Олег Винник перенес концерт во Львове
Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Кроме вышеперечисленных, в сети ходили слухи о нетрадиционной ориентации певца. В разговоре с ведущей "кава з перцем" артист прокомментировал сплетни: "Знаешь, честно говоря, у меня есть что скрывать. У меня есть чем дорожить. И я настолько счастливый и богатый человек в этом плане, что у меня есть это родное, сокровенное, о чем я не хочу говорить. Есть что скрывать, но ориентацию…".

На вопрос ведущей о том, обижают ли его такие слухи, артист ответил: "Я думаю, для каждого мужчины – это обидно. Для каждого. Просто как ты с этим справляешься. Кто-то же может, знаешь, такие вещи не выдержать... Я думаю, что с нашими украинскими мужчинами с этим шутить не нужно (смеется)".

Напомним, Олег Винник рассказал о первом поцелуе.

Смотрите видео о том, как Олег Винник "зажег" в Одессе:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Олег Винник предстал в новом необычном образе Олег Винник перенес концерт во Львове: официальная причина Олег Винник дал концерт в Одессе и признался, с какими трудностями столкнулся
олег винник
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Мария Порошина оставила маленького сына и уехала
Мария Порошина оставила маленького сына и уехала
Виторган о разводе с Собчак: «Вот и все, разлетелись»
Виторган о разводе с Собчак: «Вот и все, разлетелись»

Популярные статьи

Сегодня, 08:34Fun

4 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцы могут смело браться за новое дело, а Близнецы дополнительно заработают

Вчера, 13:41Fun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Вчера, 11:40Техно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

2 апреляШоу-бизнес

Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза

2 апреляАфиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

2 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

2 апреляШоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

2 апреляWellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

2 апреляШоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

2 апреляFood

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

2 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

1 апреляFun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

1 апреляFun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

1 апреляFun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

Новости партнеров

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы
Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона
Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона
Трагедии в жизни Юлии Началовой
Трагедии в жизни Юлии Началовой
Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт